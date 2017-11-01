Девять cоветов потребителям, как защитить свои права 1.11.2017, 14:26

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Вернуть товар можно даже, если вы потеряли чек.

«Кур'ер» совместно с Игорем Губановым, председателем общественного объединения «Слуцкое общество защиты прав потребителей», составил девять подсказок для покупателей.

1. Если вы потеряли чек

И без чека можно предъявить магазину требования, если вам продали некачественный товар. Вместо чека могут использоваться другие доказательства покупки. Например, показания свидетелей, упаковка или документы на товар.

2. Вернуть можно все, если оно некачественное

Качественный товар можно вернуть продавцу в течение 14 дней, если он не был в употреблении. Правило не действует при покупке продуктов питания, товара, который продаётся метражом (ткани, ковры), нижнего белья, колготок, чулок и носков, изделий из драгметаллов, предметов личной гигиены и косметики, бытовой химии, мебели, игрушек, обоев и др.

Если товар оказался некачественным, его можно обменять в любом случае. Даже если это нижнее бельё или сливочное масло.

Статья 28 пункт 1 Закона «О защите прав потребителей»

3. Возврат крупногабаритного товара

Если некачественный товар оказался крупногабаритным или весит более пяти килограммов, продавец должен доставить его обратно в магазин за свой счёт. Кстати, к крупногабаритному товару относится товар, размер которого в сумме трёх измерений (высота, ширина, длина) превышает 150 сантиметров.

Статья 20 пункт 11 Закона «О защите прав потребителей»

4. Как долго могут ремонтировать товар

Недостатки должны устраняться бесплатно. Ремонт — не более 14 дней.

Если эти сроки превышены, покупатель имеет право на материальную компенсацию (неустойку) в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

Cтатья 22 пункт 1 Закона «О защите прав потребителей»

5. Предоставление аналогичного товара

Например, вы отнесли в салон связи некачественный мобильный телефон, который ранее здесь приобрели. Сотрудники салона забрали телефон для устранения недостатков. В этом случае вам должны выдать во временное пользование другой мобильник. Есть, правда, список товаров, на которые правило не действует. Это автомобили, мотовелотовары, прицепы, мебель, приборы для приготовления пищи, игрушки. Перечень таких товаров устанавливает Правительство Республики Беларусь.

Статья 22 пункт 2 Закона «О защите прав потребителей»

6. Сроки ремонта не входят в гарантию

Гарантия продлевается на период, в течение которого товар ремонтировался. Например, если вы не пользовались мобильным телефоном десять дней, то на десять дней гарантия станет дольше.

Cтатья 22 пункт 3 Закона «О защите прав потребителей»

7. Экспертиза — за счёт продавца

Если покупатель и продавец не пришли к единому мнению относительно качества товара, нужно проводить экспертизу. Изначально её оплачивает продавец.

Если экспертиза установила, что товар качественный или недостатки возникли по вине покупателя, ему придётся возместить расходы на исследование, а также оплатить транспортировку товара. Покупатель имеет право принять участие в проведении экспертизы. Он также может оспорить заключение в судебном порядке или провести экспертизу за свой счёт.

Cтатья 20 пункт 9 Закона «О защите прав потребителей»

8. Если недостатки заметили после окончания гарантии

Сегодня на многие товары гарантия не превышает один год (особенно это касается бытовой техники). Однако в каждом правиле есть исключения. Если с момента покупки не прошло два года, то по закону покупатель всё равно имеет право предъявить претензии продавцу или изготовителю.

Cтатья 20 пункт 10 Закона «О защите прав потребителей»

9. От ненужной услуги можо отказаться

Продавец не может навязать дополнительные услуги при покупке товара. Например, если вы покупаете компьютер, магазин не может заставить вас установить программное обеспечение за дополнительную плату. Аргументы, что «иначе вы потеряете гарантию», — это абсурд.

Cтатья 19 пункт 3 Закона «О защите прав потребителей»