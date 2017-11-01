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В Гродно коммунальщики будут «подсматривать», как люди выбрасывают мусор

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  • 1.11.2017, 14:59
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Фото: kp.by

ЖКХ установит фото и видеокамеры возле контейнеров.

В Гродно на некоторых контейнерных площадках установят фото- и видеокамеры, рассказал БелТА генеральный директор Гродненского городского ЖКХ Андрей Хмель. Эксперимент проводит ЖКХ совместно с предприятием “Спецавтохозяйство”.

Зачем?

“Хочу сразу успокоить жителей города – цели проследить за ними или кого-то наказать нет. Эксперимент позволить проанализировать нашу работу, вывить проблемные моменты, выяснить, насколько люди информированы о раздельном сборе мусора, с какими категориями граждан необходимо усилить разъяснительную работу в этом направлении.

Кроме того, напомним гражданам о необходимости соблюдать порядок на контейнерных площадках. По результатам анализа в работу коммунальных служб будут вноситься изменения, в том числе в график вывоза мусора. Мы открыты для диалога с гражданами, прислушиваемся к их пожеланиям”, – отметил Андрей Хмель.

Сколько площадок в городе?

В Гродно сегодня есть более 1,2 тыс. контейнерных площадок, на которых расположены контейнеры как для смешанных отходов, так и для сбора бумаги, пластика и стекла. Весь мусор поступает на завод по утилизации и механической сортировке отходов, который рассчитан на переработку до 120 тыс. тонн отходов в год.

Продолжат в Гродно и борьбу с несанкционированными свалками. Места их появления оборудуют фотловушками. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.


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