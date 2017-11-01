Белорусский витражист: Олигархи с Рублевки любят жить в классике 2 1.11.2017, 15:19

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Откровенный рассказ одного из самых известных художников-витражистов.

Алексей Лосик - один из самых востребованных белорусских художников-витражистов.

Он создавал мозаичное панно в резиденции президента, витражные потолки в Большом театре оперы и балета, знаменитую ящерицу в аквапарке «Лебяжий». Среди частных клиентов художника - богатые и знаменитые.

В интервью kp.by Алексей рассказал, как украшают свои дома московские олигархи и почему художник должен быть богатым и сытым.

Витражи до сих пор популярны во всем мире

Алексей вырос на Юго-Западе Минска. Его семья никак не была связана с творчеством: папа - водитель-дальнобойщик, мама - воспитательница в детском саду. В 9-м классе, когда одноклассники задумывались о будущей профессии, Алексей подумал: а почему бы ему не стать художником? И поступил в художественное училище им. А.К. Глебова на отделение живописи. А в 2005 году Алексей окончил факультет монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств.

Стекло в руках мастера становится таким же послушным материалом, как пластилин.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- В студенческие годы меня заинтересовала техника Тиффани. Ее создатель - американский художник и дизайнер Луис Комфорт Тиффани, сын основателя известной ювелирной компании «Тиффани и Ко». Помню, чтобы сделать свой первый витраж, попросил папу привезти мне цветные стекла из Германии - в Беларуси, как и сейчас, материал негде было купить. Попробовал, мне понравилось. И вот уже 12 лет я в этом ремесле, - улыбается Алексей.

Многим может показаться, что витражи - искусство, расцвет которого уже прошел. Мы замечаем изящные стеклянные произведения искусства, только когда посещаем древние храмы, дворцы. Но, как говорит художник, витражи до сих пор невероятно популярны в европейских странах, России и США.

- Витражи - неотъемлемая часть современных храмов, театров, концертных залов, административных зданий. Богатые люди заказывают витражи в свои дома и квартиры. Ими украшают потолок, двери, делают перегородки в помещении. Даже в советское время витражи отражали монументальную ленинскую пропаганду! - смеется Алексей. - Любопытно, что изначально витражи не были частью искусства. В Средневековье мастера вставляли стекла в свинцовые прутья, потому что по-другому они не могли заполнить высокие готические окна. Потом смекнули, что стекла можно покрасить и уже такой витраж будет цениться гораздо дороже.

Скульптура Ярослава Филиповича. В ней витражист делал крылья.

Фото: личный архив

«Когда много лет работаешь со стеклом, понимаешь, что оно как пластилин»

В отличие от средневековой техники в Тиффани не используется опасный свинец. Кусочки стекла соединяются медной лентой.

- Сначала создается эскиз на компьютере. Затем он распечатывается на картонной бумаге, разрезается, только потом по образцу вырезается само стеклышко. В технике Тиффани можно создавать настоящие шедевры из 2000 тысяч деталей. Такой витраж - это не просто работа ремесленника, а настоящее ювелирное искусство. Когда много лет работаешь со стеклом, понимаешь, что оно как пластилин, которому можно придать любую форму.

Витражи с изображением св. Трифона и св. Николая Чудотворца в церкви в заповеднике «Белое озеро».

Первую серьезную работу Алексей сделал в 2007 году. Это было мозаичное панно «Слуцкие пояса» в одном из залов резиденции президента в поселке Озерный. Молодые ребята выиграли тендер - сделали работу качественно, быстро и недорого.

- Меня очень вдохновляло это панно. Помню, как изучал историю и был приятно удивлен, что слуцкие пояса подделывали в Леоне во Франции. Это был крутой белорусский бренд. Стоимость одного пояса, если перевести на современные деньги, начиналась от 10 тысяч долларов.

- А сколько стоит современный витраж?

- Такой информацией не могу поделиться, но если мы говорим о самом простом витраже - например, состоящем из квадратов 10 х 10 сантиметров, то квадратный метр изделия будет стоить 300 - 400 долларов.

«Если машина стоит $100 тысяч - ты не господин на Рублевке»

Одни из ключевых клиентов художника - московские олигархи. Около десяти лет Алексей работает в Москве и Подмосковье.

- Когда я первый раз ехал на Рублевку, это были незабываемые впечатления. Автомобили можно сразу делить на две категории: от полмиллиона долларов и все остальные. Едут работяги и господа. Причем даже если у тебя машина за $100 тысяч долларов - ты не господин, - смеется Алексей. - Мы, выходцы с Юго-Запада Минска, ездим по правилам - но нас все равно останавливают гаишники. А парни на Ferrari могут спокойно пересечь двойную сплошную - никто не обратит на это внимание. Каждый особняк охраняют крепыши с автоматами, въезд строго по пропускам. Они еще пошутить любят: «Никола, не стреляй, это ко мне из Минска приехали». Могу сказать, что Рублевка живет хорошо - только у прислуги дома на 200 кв. м.

Несмотря на впечатляющий послужной список, Алексей Лосик упорно называет себя ремесленником.

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Что предпочитают заказывать богатые люди?

- Богатые любят классику. В интерьере предпочитают своеобразный имперский классицизм. Хотя, конечно, в технике Тиффани можно делать ультрасовременные вещи. В целом я не вмешиваюсь в идею заказчика, еще лучше, если на объекте работает дизайнер. Но если вижу, что витраж не подходит к интерьеру - стараюсь переубедить. Мне очень приятно работать, когда просят адаптировать в витражах картины Ван Гога, Густава Климта.

- Московские олигархи позволяют себе фривольность в общении?

- Возможно, мне очень повезло, но в основном со мной работали очень порядочные люди: чем богаче, тем скромнее. Хотя, безусловно, в Москве есть люди, которые во времена перестройки отжали заводик и стали невероятно богатыми, в таких интеллигентности мало. К счастью, мне попадались богатые и воспитанные. И это закономерно. Вряд ли витражи будут заказывать те, кто не разбирается в искусстве. Конечно, и в России, и в Беларуси есть разный контингент. Мне смешно, когда клиент приезжает делать заказ на стареньком автомобиле, а забирает витраж на новом BMW только из салона. Наверное, боятся, чтобы цену не завысил (смеется).

Витражи - неотъемлемая часть современных храмов, театров, концертных залов, административных зданий.

- Известные люди среди ваших клиентов есть?

- Не хотелось бы называть имена. Это некрасиво.

«Художник должен устраивать творческие каникулы»

Несмотря на впечатляющий послужной список, Алексей Лосик упорно называет себя ремесленником. Говорит, что художники часто подвержены гордыни.

- Это очень тонкий момент. Сейчас много кричат о творчестве. Но в первую очередь художник - это высококлассный ремесленник. Любую хорошую идею можно испортить плохим исполнением. И для меня очень важна техника. Я разбираюсь в искусстве, я его создаю, но мне нравится занимать позицию ремесленника, чтобы корона не вырастала на голове. Потому что искусство - в первую очередь соблазн для гордыни.

- Хорошо, а по-вашему, художник должен быть голодным?

- Нет, вы что! Он будет злым. Лучше, когда художник спокоен и у него есть дом, пару машин. Мы живем в реальном мире, где все упирается в деньги. Они нужны, чтобы заправить автомобиль, купить еду, сходить к врачу. Знаю многих художников, которые зарабатывают очень хорошо. Мой знакомый из Польши может позволить себе купить оборудование за полмиллиона евро. У художника должны быть деньги, чтобы устраивать себе творческие каникулы. В этом отношении американцы любят поощрять свои таланты. Они могут пригласить вас в Нью-Йорк, выделить квартиру, студию, да еще и платить вам 5 тысяч долларов стипендии. Страны, у которых все сложилось в плане экономике, активно поддерживают творческих людей. Ведь культура - это то, на чем вырастет новое поколение.