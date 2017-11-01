В Минск привезли раритетный Mercedes-Benz почти без «пробега» 1.11.2017, 15:35

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Сейчас автомобиль проходит процедуру «растаможки».

В Минск прибыл хоть и не уникальный, но интересный экземпляр ретроавтомобиля. Это Mercedes-Benz с индексом W111. Сейчас автомобиль проходит необходимые таможенные процедуры, сообщает tut.by.

Mercedes-Benz с индексом W111 выпускался с 1959 по 1971 год с тремя типами кузовов — седан, купе и кабриолет. Это поколение Mercedes было разработано по новым стандартам пассивной безопасности: прочная капсула-салон, продуманные зоны деформации. W111 стал первым автомобилем, который проходил систематические краш-тесты. Выпускался он в трех версиях: 220b, 220Sb и 220SEb. Двигатель был, по сути, один, 2,2-литровый шестицилиндровый. Но в зависимости от типа системы питания он выдавал 95, 110 и 120 «лошадей».

На популярном немецком ресурсе по продаже подержанных авто цены на хорошо сохранившиеся экземпляры W111 доходят до 50 тысяч евро. Автомобиль, который прибыл в Минск, имеет пробег чуть больше 3 тысяч км, так что о стоимости можно только догадываться.