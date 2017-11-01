Один день в шкуре ИП: как журналисты ездили за покупками в Москву 10 1.11.2017, 16:05

9,466

На оптовых рынках Москвы закупается большинство белорусских ИП, которые торгуют в розницу.

В Москву ближе ехать, проще оформлять документы и покупки получаются дешевле, чем любые другие варианты для белорусов. Belsat.eu отправился в шоп-тур вместе с минскими предпринимателями на оптовый рынок Люблино в Москве, чтобы узнать, откуда на наших рынках появляются вещи.

В специальном автобусе место для «туриста», как ласково называет своих пассажиров экспедитор, стоит 100 BYN. Обычный билет в Москву на автобусе или маршрутке стоит от 20 BYN в одну сторону. Но предприниматели едут на двух пассажирских местах. На первый взгляд, это — ради комфорта в дороге. Но когда через сутки журналисты будут возвращаться назад, на дополнительных пассажирских местах не останется ни одного свободного сантиметра, – все будет заложено товаром.

Выезд из Минска вечером, в автобусе тепло и свободно. Здесь собрались представители различных рынков Минска, торговцы одеждой, обувью, шапками, трикотажем. Три четверти «туристов» – женщины. Как окажется через несколько часов – это физически крепкие и закаленные личности. Никаких разговоров или обсуждений. Лица печальные, серьезные, собранные. Каждый занимается своими делами, каждый знает эту дорогу, и все стараются поскорее устроиться и хорошо отдохнуть.

Санитарная остановка по дороге в Москву, Россия

По дороге смотрят сериал «Гетеры майора Соколова», с Андреем Паниным в главной роли. Никто не употребляет алкоголь. Все знают – завтра в пять утра нужно быть в форме, хорошо соображать и быстро двигаться.

Граница с Россией.

«Пограничная служба Российской Федерации, показываем паспорта! Все наши? Счастливой дороги!». В автобусе все белорусы.

На парковке возле рынка — сотни автобусов изо всех регионов России и республик СНГ

8 тысяч шагов по Москве

В половине пятого утра, полусонные и уставшие после ночи в автобусе, журналисты хватают пока пустые баулы и идут в сторону крытого павильона рынка Люблино.

Неподготовленному человеку здесь нечего делать. Заранее нужно проложить маршрут и иметь список точек, где нужно побывать. Нужно рассчитать, сколько рейсов сделать с покупками от рынка к багажнику автобуса, иначе потеряешь драгоценное время, устанешь, таская сумки, потеряешься в лабиринтах линий и выходов.

Огромные площади с одеждой. Но это только маленькая часть рынка. Тут есть все, даже строительный оптовый рынок

Огромные площади с одеждой. Но это только маленькая часть рынка. Тут есть все, даже строительный оптовый рынок

Кроме географической ориентации и хорошего планирования, тут сразу нужно одновременно включить функции математика, чтобы пересчитывать в голове стоимость закупки в российских рублях в конечную стоимость продажи в белорусских, функцию маркетолога, чтобы понимать, «пойдет» ли товар, и функцию водителя грузового автомобиля – держаться правой стороны с нагруженной крупногабаритной тачкой.

В Люблино – хаос, шум и броуновское движение. Не утихает треск скотча, которым обматывают пакеты. Сначала закладывает уши, но через полчаса этот звук перестаешь замечать. Распускаемся в национальностях, разговорах. Продавцы почти без исключения — из стран Средней или Восточной Азии, и многие не очень хорошо говорят по-русски. Но все хорошо произносят главное – цифры.

Продавцы на рынке Люблино помогают упаковывать баулы

Журналисты спрашивают у продавца-казаха, различают ли они своих покупателей по национальности. «Да, обычно видим, кто откуда. Вы – из Беларуси», – говорит продавец.

И тут как раз где-то рядом слышится по-белорусски: «Во-во! Ласіны во, з гэтага боку!».

Разнообразие и однотипность одновременно. Здесь очень много товаров, но все похоже друг на друга, рассчитаны на массового, стандартизированного покупателя. Можно найти красивые, качественные вещи, но и цены на них, соответственно, выше, чем на основную массу товара.

Несмотря на то, что Люблино – самый большой и самый дешевый оптовый рынок Москвы, здесь нет грязи, нет неприятного запаха. Уборщики встречаются на каждом шагу, а торговцы не пытаются ничего «впихнуть». Быстро, автоматически каждый делает свое дело. Живой организм, в котором каждый день движутся сотни тысяч молекул – людей, лиц.

Рынок Люблино в Москве — потомок закрытого ранее Черкизовского рынка. Это отдельная страна в Москве, со своим языком, своей географией, законами и даже «рабами»

В Люблино есть специальная услуга грузчика, как называют здесь – «раба». У них есть свои номера и свой хозяин, которому нужно звонить, если есть жалобы. Судя по номерам на спинах этих работников, в Люблино их около тысячи. За небольшую стоимость худой маленький чернявый человек затянет твой товар, куда нужно. Но встретив такого мужчину на улице, никогда не скажешь, что он такой способный силач.

Трудно представить, сколько килограммов тянет этот человек. Мы едва справлялись с двумя подобными баулами за раз

«Внимание! Женщина, которая потеряла грузчика с товаром, вас ждут в павильоне номер 100!» — передают по радио.

Но независимо от физической подготовки, пола и возраста, здесь тащат за собой баулы все, в том числе и журналисты. Тяжело, тачка неповоротливая, журналистам мешают все и они мешают всем. Добавляем к мультифункциональности предпринимателя еще одну опцию – психологическая устойчивость.

У каждого грузчика на спине — номер, а также номер телефона, куда обращаться в случае недовольства услугами

«Дорогу, девочки, дорогу! Скорее, ну!», – подгоняет и подталкивает сзади женщина в платке, лет семидесяти, загруженная вдвое больше, чем журналисты.

Звук этого желтого скотча, в который закручивают пакеты, оглушает. Он повсюду, но через некоторое время к нему привыкаешь, как к стрекоту кузнечиков

Время летит очень быстро. На закупки дается примерно 5 часов – с 5-и до 10-и утра. За это время, согласно шагомерам, журналисты набегают по рынку более 8 тысяч шагов, что составляет около 5 километров с грузом в несколько десятков килограммов. Без перерыва на кофе, с перерывом на очередь в туалет.

Мы не успели выпить кофе в Люблино. Но возможностей перекусить там много. На каждом шагу — мороженое

Журналисты не успели выпить кофе в Люблино. Но возможностей перекусить там много. На каждом шагу — мороженое

«Убедительная просьба: ноги в раковине не мыть!» – написано над умывальником в уборной.

«Это летом бывает часто, когда хочется освежиться, многие пытаются помыть в уборной ноги», – объясняют журналистам.

Выбираем детскую одежду. Найти соответствие цены, качества и красоты — настоящая миссия. Выполнимо, если хорошо знаешь вкус и возможности своего покупателя

Чтобы было дешево и красиво

Наша цель сегодня – детская одежда. Выбираем дешевую, но чтобы было красиво. Это два основных требования белорусского покупателя. При этом нужно выбрать вещи соответствующего качества, – чем меньше синтетической составляющей в детской одежде, тем лучше. На рынке есть действительно дешевые вещи, но низкое качество их видно даже издалека, не держа в руках и не глядя на этикетки. Бежим искать дальше.

В этом месте к нам подошел представитель службы охраны и сказал, что здесь запрещено снимать. «Теперь я должен провести вас в службу охраны», — сказал он

Психологическая граница стоимости у белорусов очень тесная – несколько рублей. Как объяснила нам одна из предпринимательниц, детский вязаный свитер за 23 рубля еще укладывается в эти пределы, а за 27 – уже нет. Даже если он качественный и оригинальный, белорусы скорее выберут тот, что за 23.

«Купят и за 27, но уже единицы. А нам надо затовариться так, чтобы каждый мог купить», — рассказывает предпринимательница. Настоящий квест.

Несмотря на массовость, здесь чисто и вещи аккуратно выставлены, здесь царит порядок

Стереотипное поведение – тоже характеристика среднего белорусского покупателя на рынке. Голубое – мальчикам, розовое – девочкам. Белое – слишком белое. Красное, желтое — слишком яркое. Джинсы и спортивные штаны – темно-синие или серые. Более праздничный вариант? – Со стразами.

Быстренько все посчитать, отметить, запаковать в баул и нестись дальше

Кроме того, белорусы любят просить скидки. И после деноминации эти просьбы выросли в размерах.

«Раньше просили сбросить пять тысяч, бывало — десять, в зависимости от суммы. Сейчас никто не попросит сбросить 50 копеек. Но могут попросить скидку — 2 рубля», — говорит предпринимательница. В Люблино мы не торгуемся, нет времени. Берем за ту цену, которую называют.

Холодно, уныло, тяжело, но нужно платить аренду

Москва, 8 часов утра

Последние деньги журналисты тратят на мелочи, и мчятся через парковку к нашему автобусу. В 10 часов – обратный путь в Минск. Автобус журналистов не узнать по сравнению с тем, как он выглядел, когда они выезжали в Москву. Багажник заполнен компактно, профессионально. На свободных местах в салоне до потолка – пакеты. Под сиденьями – пакеты, возле запасного выхода – копилки, в проходе – тачки.

Больше всего места занимают те, кто везет обувь, так как каждая пара – в отдельной коробке.

Пакеты, которые повезут в Минск

Журналисты не успевают проехать первую пробку на кольцевой Москвы, как предприниматели уже накрылись одеялами, устроились, как было возможно, среди своих покупок, и уснули. Через 10 часов мы будем в Минске.

Утром, после двух переездов в Москву и обратно без нормального отдыха и теплой пищи, и пятичасового забега с препятствиями и грузом по рынку Люблино, вчерашние спутники журналистов на рынках будут выкладывать товар, торговать. Мокрый снег и сильный ветер во вторник с утра, кто в такую погоду в рабочий день пойдет на рынок покупать одежду?

«Приходят. Бывает, что для людей это единственный выходной. Например, у тех, кто работает по сменам. И им нужно срочно купить одежду. Конечно, в выходные народу больше. Но нам важен каждый покупатель, даже если их будет три человека за целый день. Ведь как иначе платить аренду?», – рассказывают и поддерживают друг друга предприниматели.

Говорят, что не в сезон главная цель – выстоять в ноль, чтобы отбить стоимость арендной платы, не говоря уже о каком-то заработке.