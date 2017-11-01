Завтра ожидается до +10°С 1.11.2017, 16:22

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На большей части территории страны пройдут дожди.

2 ноября погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром по северо-востоку мокрый снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщает Гидромет.

Местами слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, по юго-западной половине страны порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до+1..+7°С, по северо-востоку 0..-2°С, во второй половине дня повысится до +4..+10°С. Атмосферное давление будет падать.