В Испании заявили, что Каталония платила Ассанжу и Йоко Оно за поддержку независимости

На рекламную акцию выделялись деньги из бюджета Каталонии.

Прокуратура Испании утверждает, что отстраненный правительством Испании экс-глава женералитата Карлес Пучдемон создал лобби, которое финансировалось каталонским правительством и должно было создавать положительный международный имидж Каталонии, пишет El Mundo.

В частности, по данным испанской прокуратуры, был создан Совет общественной дипломатии в Каталонии - Diplocat, в поддержку которой только в 2017 году было потрачено более двух миллионов евро из бюджета Каталонии.

В испанской прокуратуре заявили, что к процессу создания положительного имиджа Каталонии решили привлечь имена мирового масштаба, которые публиковали заявления в поддержку идеи каталонской независимости, в частности, в социальных сетях.

Обвинение считает, что такими людьми стали основатель Wikileaks Джулиан Ассанж и вдова Джона Леннона Йоко Оно. Отмечается, что их заявления о Каталонии "не были спонтанными".

В рамках этой кампании в Каталонии также создали ведомство, которое открыло дипломатические миссии минимум в девяти странах - Бельгии, США, Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Португалии и Дании, пишет издание.

Прокуратура также утверждает, что за полтора месяца до референдума Пучдемон подписал контракт с консалтинговой компанией на 60 тысяч евро, после чего в американских СМИ (The Washington Post и The New York Times) появились соответствующие публикации.

1 октября в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отделение проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства Каталонии, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.