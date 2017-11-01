Независимый профсоюз РЭП показал пример международной солидарности 2 1.11.2017, 16:42

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Профсоюз выразил солидарность с работниками грузинского завода «Руставский Азот».

Преследование работников за членство в профсоюзе практикуется не только в Беларуси: профсоюз РЭП выразил солидарность с работниками завода "Руставский Азот", акцию протеста которых жестко разогнали.

Первичная организация Профессионального союза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии, который является членской организацией IndustriALL, потеряла более 1,000 членов с февраля 2017 года, и давление на работников усиливается, пишет praca-by.info.

25 октября молодежные и профсоюзные активисты провели встречи с работниками у входа на предприятие, разъясняя им их конституционные права и причины антипрофсоюзной кампании, которую проводит компания. Работники согласились, что профсоюз необходим на «Руставском Азоте».

Профсоюз старался установить формат переговоров с руководством компании, начиная с марта 2017 года, но потерпел неудачу. Начальники цехов находятся под давлением со стороны менеджмента компании, чтобы заставить работников выйти из рядов профсоюза. Количество членов сократилось с 1,450 до 630 человек с февраля до апреля 2017 года. Далее еще 300 человек покинули профсоюз с июня по сентябрь, еще 100 человек – в октябре.

Нападки на профсоюз начались после протестных акций против незаконного увольнения 350 человек в начале 2017 года, а также против подписания новых трудовых контрактов с оставшимися работниками, которые серьезно ухудшают условия труда.

Профсоюз неоднократно обращался за помощью к Министерству труда, здравоохранения и социальной защиты, но безрезультатно. Министерству не удалось выполнить собственное обязательство и вернуть стороны за стол переговоров.

Председатель Профессионального союза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе заявил:

«Одна конкретная компания установила в Грузии собственный правовой порядок, и правительство страны смотрит на это сквозь пальцы. Мы сделали все возможное, чтобы построить конструктивные отношения с руководством компании, а теперь мы проинформируем мировую общественность обо всем вышесказанном».

По словам Долаберизде, информацию в ближайшее время получат Международная организация труда, Евросоюз, Государственный Департамент Америки, а также Международная конфедерация профсоюзов. Профсоюз обращается к членским организациям IndustriALL за солидарной поддержкой и предлагает прислать фото со специальным знаком в руках на e-mail [email protected]

Вальтер Санчес, генеральный секретарь IndustriALL, написал в своем письме Президенту Грузии:

«Глобальный союз IndustriALL осуждает самым решительным образом нападения на профсоюз и призывает вас немедленно вмешаться и разрешить эту ситуацию».