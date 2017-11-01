«Цмокі-Мінск» преподали урок белорусской истории российскому дизайнеру 1 1.11.2017, 16:55

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Баскетбольный клуб из Минска парировал критику студии дизайна Артемия Лебедева.

Пресс-служба белорусского баскетбольного клуба выступила с официальным заявлением в связи с критикой российской студией дизайна Артемия Лебедева логотипа клуба, пишет belaruspartisan.org.

"В связи с публикацией на порталах "Прессбол" и Tribuna.com новостных материалов относительно заявления одной из российских арт-студий пресс-служба считает целесообразным выступить со следующим заявлением:

К рецензии студия подошла, мягко говоря, поверхностно. Что, в общем, неудивительно, учитывая что речь идет о российских специалистах. Абсолютно понятно, что их не интересовали детали и нюансы, которые заложены в нашем логотипе. В первую очередь, это понятие "Цмок".

Мы напоминаем, что Цмок — это один из древнейших образов в мифологии Беларуси.

Мы понимаем, что формирование мнения об образе Цмока и смысле названия клуба является прямым следствием знания или незнания мифологии Беларуси. Нас мало волнует неосведомленность специалистов российской арт-студии, но вызывает недоумение позиция порталов "Прессбол" и Tribuna.com, которые публикациями подобных материалов фактически поддерживают выпады в адрес одного из ведущих спортивных клубов страны, основанных на незнании истории Беларуси", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, рецензия на эмблему баскетбольного клуба «Цмокі-Мінск» появилась накануне на сайте студии Артемия Лебедева.

"Дракон должен быть боевым, а выглядит полудохлым пораженцем со взглядом, обращенным внутрь. Типографика тоже усталая. В общем, село какое-то. Але, 21-й век на дворе", – вынес вердикт арт-директор студии Людвиг Быстроновский.