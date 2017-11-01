Топ-5 песен Змитера Войтюшкевича, который завтра отпразднует 25 лет на сцене 1.11.2017, 17:21

В четверг известный белорусский музыкант отпразднует 25 лет на сцене в рамках большого концерта в КЗ «Минск».

Змитера Войтюшкевича называют главным романтиком белорусской песни — на счету певца и композитора около 20 сольных альбомов и программ на стихи белорусских и иностранных поэтов. Tut.by выбрал 5 самых главных песен.

«Я ішоў да цябе» (2003) на слова Алеся Камоцкого

Если оставить за кадром участие Войтюшкевича в группах «Палац» (1992−1998) и Kriwi (1996−2001), то первый серьезный успех к нему пришел в 2003 году с третьим сольным альбомом «Паравіны году», записанным на стихи Алеся Камоцкого. Парадокс в том, что автор текстов и сам был достаточно известным бардом, но этот альбом вывел их обоих на совершенно другой уровень.

«Пані трошкі ў гадах» (2004) на слова Рыгора Барадулина

Нащупав нишу городской лирики, Войтюшкевич взялся за стихи тогда еще живого классика Рыгора Барадулина (умер в 2014 году), с которым его познакомил все тот же Камоцкий. Альбом «Паравоз кахання» (2004) развил успех диска «Паравіны году», а песня «Пані трошкі ў гадах» стала еще одной визиткой музыканта.

«Дзе мой край» (2010) на слова Владимира Короткевича

После этого Войтюшкевич выпускал по 1−2 альбома каждый год. На стихи белорусских поэтов, а также на стихи японцев, шведов, чехов в белорусском переводе. Был даже экспериментальный «MW» (2005) на стихи Маяковского на русском. Но некоторые программы Войтюшкевич просто не успевал воплотить в студии — так появился знаковый диск «Беларуская песня» на стихи Владимира Короткевича, записанный на концерте в Минске.

«Дачакайся, матуля» (2013) на слова Геннадия Буравкина

С классиком белорусской поэзии Геннадием Буравкиным Войтюшкевич начал работать еще в 2005 году, когда записал на его стихи альбом «Лірыка», главным хитом которого стала песня «Месяц, жоўтая лодка». Геннадий Николаевич также был автором идеи и ряда текстов для альбома «Варанок» (2013) — первого диска «белорусского шансона», в который вошла пронзительная композиция «Дачакайся, матуля».

«На Каляды» (2014) на стихи Владимира Некляева

Другим постоянным автором Войтюшкевича стал Владимир Некляев, известный еще по композициям ВИА «Верасы» и Лики Ялинской. Все началось с диска «Танга з ружай» (2006), продолжилось в альбомах «Тое, што трэба» (2008), «Варанок» (2013), «Наша песня» (2015). Композиция «На Каляды» вошла в самый свежий на этот момент диск Войтюшкевича «У нашых снах» (2017).

Бонус-трек «Я нарадзіўся тут»

Помимо групп «Палац», Kriwi и сольной карьеры, Войтюшкевич был участником многих совместных проектов, включая культовые «Народны альбом» (1997), «Святы вечар» (1999), «Я нарадзіўся тут» (2000). В последнем он исполнил заглавную песню, написанную Лявоном Вольским — гимн всех, кто родился и остался жить тут. Для диска «Наша песня» (2015) Змитер перезаписал ее в новой аранжировке и с вычеркнутой продюсером Алесем Сушей строчкой: «Хто патрэбна памрэ, а некаторыя будуць жыць вечна». Для юбилейного концерта дополнил видеорядом с архивными фотографиями.

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В рамках юбилейного концерта «25 гадоў на сцэне» Змитер Войтюшкевич вместе с WZ-Orkiestra исполнит лучшие песни за всю карьеру. В этом ему также помогут приглашенные гости: лидер группы «Палац» Олег Хоменко, с которым Змитер начинал музыкальную карьеру, а также вокалистка/скрипачка Ксения Минченко, которая с 2002 до 2011 года была одним из символов WZ-Orkiestra. Предыдущий концерт Войтюшкевича в большом зале КЗ «Минск» проходил в начале 2010 года. Весь партер (более 1000 мест) уже распродан, но еще есть места на балконе.

Змитер Войтюшкевич «25 гадоў на сцэне»

2 ноября — КЗ «Минск» — 19.00

Билеты: от 20 до 28 рублей