Политическая «оттепель» в Беларуси - это иллюзия 3 1.11.2017, 17:27

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Правительство свободной Беларуси должно будет заняться расследованием преступлений КГБ.

Рада Белорусской Народной Республики считает, что задачей будущей власти Беларуси должна стать расформирование или реорганизация КГБ Беларуси, а также расследование его преступлений, пишет сайт radabnr.org.

Рада БНР сделала заявление по поводу «Дзядоў-2017» и призвала белорусов почтить память жертв «политических репрессий и социальных экспериментов» во времена СССР. Репрессии в Беларуси начались вместе с началом советской оккупации и не ограничиваются 1937 годом, говорится в заявлении.

В заявлении утверждается, что после распада СССР и восстановления независимости Беларуси репрессивный аппарат не был уничтожен, а после был использован авторитарным режимом Александра Лукашенко.

По словам Рады БНР, политические репрессии остаются фактом жизни современной Беларуси, а политическая оттепель - иллюзией.