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Дональд Трамп заявил об возможной отмене визовой лотереи грин-кард

  • 1.11.2017, 17:50
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Глава Белого дома обеспокоен безопасностью в США.

Президент США Дональд Трамп после теракта в Нью-Йорке заявил об опасности, которую представляет программа розыгрыша виз, дающих право на получение грин-карты - статуса постоянного жителя США, пишет «Новое время».

У себя в Twitter Трамп призвал к изменениям визовой лотереи.

"Террорист попал в нашу страну через так называемую лотерею грин-карт, которую защищает Чак Шумер (сенатор от Демократической партии – ред.). Мы боремся за иммиграцию, основанную на заслугах, и больше не будет никаких лотерей от демократов", - отметил он.

По условиям данной программы 50 тысяч грин-карт ежегодно разыгрываются среди подавших заявки жителей стран, иммигрантов из которых в США приезжает мало.

Напомним, 31 октября в Нью-Йорке на Манхэттене водитель арендованного пикапа Home Depot выехал на велосипедную дорожку возле Всемирного торгового центра и сбил несколько пешеходов.


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