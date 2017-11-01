Анна Бахтина: Я уже пожалела, что обратилась в белорусский суд 2 1.11.2017, 18:17

1,384

Анна Бахтина

Белорусские власти начали настоящую войну против адвокатов.

31 октября суд Московского района Минска поддержал решение Министерства юстиции лишить Анну Бахтину адвокатской лицензии, пишет nv-online.info.

«Где-то в душе я уже пожалела о том, что обратилась в этот суд, поскольку вынесенное решение положило начало [негативной] судебной практике, согласно которой теперь нарушение даже инструкции по делопроизводству, помарки являются основанием для признания адвоката профнепригодным. Это дико и страшно», — прокомментировала решение суда Анна Бахтина.

Напомним, 12 сентября, во время внеочередной аттестации, квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси признала адвоката с 25-летним стажем «недостаточно квалифицированной». 26 октября Анна Бахтина была исключена из Минской городской коллегии адвокатов.

По мнению Анны Бахтиной, комиссия нашла несущественные помарки в оформлении договоров. «Работники Минюста изучали договора, которые мы заключаем с клиентами, книги регистрации ведения договоров, выписанные ордера, практику взимания гонораров, — рассказала Бахтина «Народной Воле». Проверка выявила некоторые отклонения от инструкций выполнения постановлений Минюста, касающихся заключения договоров. Например, у меня были неточности в оформлении бланков договоров. Но я же не сама оформляю эти бланки, а беру уже готовые!»

Адвокат отвергла претензии комиссии и обратилась в суд. Слушания состоялись 19, 27 и 30 октября. Бахтина заявила ходатайство о вызове в качестве свидетеля председателя квалификационной комиссии, заместителя министра юстиции Николая Михайловича Старовойтова, однако суд его отклонил.

«Довольно часто судья после моих пояснений объявлял перерыв и уходил. Вернувшись после одного из таких перерывов, он стал спрашивать, почему я не стала обжаловать решение Минюста во внесудебном порядке, — отметила Анна Бахтина. — У меня сложилось мнение, что суд не хочет стать тем органом, который примет окончательное решение по этому делу. Потому что дело довольно незаурядное. И во всех судах знают мою квалификацию. И, наверное, поэтому судья так активно предлагал мне обжаловать решение комиссии, обратившись непосредственно в Минюст.»

Адвокат считает, что решение лишить ее адвокатской лицензии — политически мотивированное. В разные годы Анна Бахтина защищала таких фигурантов резонансных дел, как Энира Броницкая (дело «Партнерства» 2006 года), Ирина Халип (дело о «массовых беспорядках» 2010 года), Эдуард Пальчис («дело Джона Сильвера» 2016 года) и других. А последним ее «громким» подзащитным стал Мирослав Лозовский, фигурант политически мотивированного дела «о подготовке массовых беспорядков» (известное как «дело патриотов»), которое еще не прекращено. Именно с этим делом и связано, по мнению юриста, лишение ее адвокатской аккредитации – список адвокатов, которые проходили внеочередную аккредитацию, шел не по алфавиту и состоял, прежде всего, из фамилий тех адвокатов, которые работали по «делу патриотов».