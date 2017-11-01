Павел Знавец: Пусть бы болельщики бойкотировали матчи БАТЭ до конца сезона 1 1.11.2017, 18:21

Может тогда до борисовского футбольного клуба дойдет, что они поступают неправильно.

Депутат Верховного Совета в 1995 -1996 годах и спортивный болельщик Павел Знавец прокомментировал «Радыё Рацыі» желание руководства борисовского футбольного клуба наказать Александра Венгерского, который 28 сентября выбежал на футбольное поле с бело-красно-белым флагом.

- Если оценивать поступок парня, то, думаю, его просто переполнили эмоции, и он выбежал на поле с бело-красно-белым флагом. Это один из настоящих болельщиков БАТЭ. Кстати, во всем мире хватает аналогичных случаев, даже голые выбегают на поле. И не думаю, что все клубы выставляют такие иски к своим болельщикам. Поэтому, если БАТЭ решил проучить своих болельщиков, последним я бы предложил также проучить клуб - объявить бойкот на все матчи до конца сезона. Может тогда до них дойдет, что нельзя так поступать.

- Не так давно во время матча "Нафтана" и БАТЭ тоже выбежал на поле болельщик, который хотел атаковать судью, но что-то не слышно, чтобы у борисовского клуба были претензии к этому человеку.

- Какие могут быть претензии, когда тот был без бело-красно-белого флага? А мы знаем приверженность отдельных руководителей БАТЭ к советизму. Бедный клуб и бедное руководство, если они хотят заработать себе имя на благотворительности через наказание болельщика с национальным флагом. Тем более, что тот уже отсидел 10 суток административного ареста за свой поступок и заплатил штраф. Я уверен, что многие болельщики, которые хотели победы БАТЭ в этом чемпионате, после такого шага будут хлопать в ладоши, когда команда не станет чемпионом. Каждый заслуживает того, чего стоит.

Напомним, БАТЭ принял решение подать встречный иск на болельщика, выбежавшего на поле во время матча Лиги Европы против «Арсенала», чтобы взыскать 5 тысяч евро. Мол, отдадут деньги на благотворительный проект. Во время матча групповой стадии Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», который состоялся 28 сентября, на поле «Борисов-Арены» выбежал болельщик. За это БАТЭ был оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций на 5000 евро. Штраф был уплачен клубом в полном объеме.