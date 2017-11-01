Российские дальнобойщики объявили о новой забастовке 1.11.2017, 18:25

Дальнобойщики продолжат борьбу с системой «Платон».

Российские дальнобойщики планируют провести новую масштабную акцию протеста, сообщил журналист «Эха Москвы в Петербурге» Арсений Веснин. Общероссийская забастовка, по его данным, намечена на 15 декабря, пишет «Медуза».

!!! Дальнобйощики объявляют новую забастовку. 15 декабря начнётся. Приурочена к началу президентской компании. pic.twitter.com/JEVJBhnQpI — Арсений Веснин (@ars_ves) 1 ноября 2017 г.

Андрей Бажутин, председатель Объединения перевозчиков России, в интервью телеканалу «Дождь» подтвердил планы проведения новой забастовки, не став уточнять дату ее начала.

Бажутин подчеркнул, что участники забастовки планируют выдвинуть требования, связанные только с транспортной отраслью, включая систему «Платон».

Осенью 2015 года из-за введения платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам (плату собирают через систему «Платон») в разных регионах России прошли акции протеста дальнобойщиков. На фоне акций протеста размер штрафов был снижен в десять раз, до пяти тысяч рублей, а на проезд был установлен льготный тариф.

В октябре правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий верхний порог штрафа за неоплату проезда через «Платон» до 20 тысяч рублей. Из документа также следует, что планируется повысить тарифы на проезд грузовиков по трассам.