Великобритания начала свое расследование о причастии РФ к Brexit 2 1.11.2017, 18:55

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У Лондона есть основания подозревать наличие «русского следа» в Brexit.

В британском правительстве серьезно отнеслись к информации, которая обнаруживается в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, касательно вмешательства России в выборы США в прошлом году. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, пишет hyser.com.

Более того, сегодня центральный избирательный комитет Великобритании заявил о начале собственного расследования. В частности, речь идет об источниках финансирования прошлогодней кампании за выход королевства из состава Евросоюза. Видимо у британцев есть основания подозревать наличие «русского следа» и в Brexit.

«Мы очень серьезно относимся к вопросам российского вмешательства или попыток вмешаться в избирательный процесс или демократические процессы в любой стране», — сообщила Мэй.

Напомним, на днях стало известно о новом повороте в расследовании правоохранителей Соединенных Штатов Америки «русского следа» в прошлогодних президентских выборах. Так, 30 октября, один из главных фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера Пол Манафорт, сдался федеральным властям. Сейчас ему выдвинули обвинения в заговоре против американских властей.