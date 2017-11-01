закрыть
1 ноября 2017, среда, 21:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Великобритания начала свое расследование о причастии РФ к Brexit

2
  • 1.11.2017, 18:55
  • 1,928

У Лондона есть основания подозревать наличие «русского следа» в Brexit.

В британском правительстве серьезно отнеслись к информации, которая обнаруживается в ходе расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, касательно вмешательства России в выборы США в прошлом году. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, пишет hyser.com.

Более того, сегодня центральный избирательный комитет Великобритании заявил о начале собственного расследования. В частности, речь идет об источниках финансирования прошлогодней кампании за выход королевства из состава Евросоюза. Видимо у британцев есть основания подозревать наличие «русского следа» и в Brexit.

«Мы очень серьезно относимся к вопросам российского вмешательства или попыток вмешаться в избирательный процесс или демократические процессы в любой стране», — сообщила Мэй.

Напомним, на днях стало известно о новом повороте в расследовании правоохранителей Соединенных Штатов Америки «русского следа» в прошлогодних президентских выборах. Так, 30 октября, один из главных фигурантов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера Пол Манафорт, сдался федеральным властям. Сейчас ему выдвинули обвинения в заговоре против американских властей.


Мнение

Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года!
Даешь пятилетку раздавленных помидор в четыре года! Аркадий Бабченко
Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас