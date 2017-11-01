Эксперт: Беларусь находится в плену советских структур, иллюзий и нормативов 2 1.11.2017, 19:09

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Что не дает белорусам после учебы за рубежом вернуться домой, а Беларуси — перейти к экономике знаний.

Zautra.by приводит шесть самых важных тезисов из выступления члена Общественного Болонского комитета профессора Владимира Дунаева на круглом столе «Как эффективно использовать потенциал белорусов, которые получили зарубежное образование, для развития Беларуси», организованном некоммерческой организацией «Агенцтва «Тваё заўтра».

1. В международных документах постоянно ссылаются на исследование Всемирного банка, в котором отмечается, что Беларусь — чемпион региона по дефициту компетенций у выпускников высшей школы. Мы опережаем всех, включая Казахстан, Кыргызстан. При огромном количестве людей с дипломами найти компетентного специалиста очень сложно. Это комплексная проблема. Ее невозможно решить локальными переделками.

2. Беларусь во многом остается еще в плену всякого рода советских структур, иллюзий, ожиданий и нормативов. Мы живем по тарифно-квалификационным справочникам. Это система, которая регулирует заработную плату: кому сколько платить, а не то, какой компетенции человек может или должен занимать определенное место.

3. Наша система образования ориентирована на рынок образовательных услуг. Если вы платите деньги – вы получите услугу. Плохую, некачественную, но вы ее получите. А вот работодателей совсем не слышат в системе образования, потому что они ничего не платят.

4. В разных странах ищут разные способы, каким образом сблизить рынок труда и образования, сделать так, чтобы они друг друга услышали. И в европейском пространстве высшего образования — Болонском процессе есть такой фундаментальный механизм, который называется Национальная рамка квалификаций. Для системы образования это тот запрос к компетенциям со стороны рынка труда, на который должны ориентироваться университеты. Во всех странах есть Национальные рамки квалификации, кроме Беларуси. Разговор о том, что нам нужен такой инструмент, идет довольно давно.

Мы вступили Болонский процесс на условиях выполнения дорожной карты. Первый пункт дорожной карты – это Национальная рамка квалификаций. Мы должны были уже иметь ее. Мы ее не имеем. Это вызывает беспокойство у Болонского комитета, у общественных организаций. И можно отнести это на счет нашей неуживчивости или вредности. Но ведь абсолютно так же обеспокоен и Республиканский совет ректоров учреждений высшего образования, который в своих решениях указывает на отсутствие прогресса.

5. Когда мы говорим о том, как важно, чтобы белорусы, уезжающие учиться за рубеж, возвращались, имели возможность найти себя здесь, для этого необходима такая малость — модернизация нашего общества. Без нее ничего не произойдет.

Когда мы ссылаемся на опыт других стран, давайте вспомним, что ни один человек из тех, кто отправился учиться за границу, до Петра I в Россию не вернулся. Потребовались реформы. Ностальгические чувства испытывали люди за рубежом, они страдали, но это не заставляло их возвращаться туда, где их не ждут. И где они на самом деле ничего сделать не могут.

6. Проблема не только в том, что власть тормозит модернизацию. Проблема в том, что общество не желает этой модернизации. Оно ориентировано на стабильность, потому что альтернатива стабильности — конкуренция. А кому хочется окунуться во враждебное море соперничества, чтобы добиваться результатов?

И не только мы этим страдаем. Россия точно так же застряла в этом транзите от экономики традиционной, индустриальной, ресурсной к экономике знаний.