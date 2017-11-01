Самое слабое место Путина 6 Андрей Мальгин, Facebook

1.11.2017, 19:20

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Президент РФ верит только в деньги. Во власть денег.

И действительно. Зачем закрывать СМИ и быть обвиненным в гонениях на прессу, если можно эти издания просто купить? Так были целенаправлено погублены "Коммерсантъ", РБК, РЕН-ТВ, "Известия", русский Forbes, gazeta.ru, lenta.ru и еще многие, очень многие СМИ, в том числе в регионах.

Вот пишут, что повар Пригожин сделал Фонтанке и Деловому Петербургу предложения, от которых невозможно отказаться.

Ни в какого бога Путин не верит. Он верит только в деньги. Во власть денег. Это еще Людмила Путина давным-давно в своих воспоминаниях заметила, только не все обратили на это внимание.

Путин, например, искренне верит в то, что всё, что против него делается оппозиционного, объясняется исключительно финансированием с Запада. Разуверить невозможно. Он ведь знает, что на путинги выделяется бюджет для "сторонников", и, конечно же, не может быть по-другому, если речь идет об оппозиционных акциях.

Выбивают "иностранное финансирование" из-под НКО, даже Комитет солдатских матерей объявили иностранным агентом, запрещают зарубежное участие в СМИ, присматриваются к любым движениям денег по счетам, допрашивают школьников: "сколько вам заплатили?"

Так же строится и внешняя политика. Основных инструментов два - банальный подкуп политиков и журналистов и безумные миллиарды на пропаганду. Деньги решают всё, а значит, если залить деньгами всё, что еще движется и самостоятельно мыслит, можно добиться своего.

Это и есть Кощеева игла. Это заблуждение и есть самое слабое место Путина и в целом путинского режима, те глиняные ноги, на которых стоит этот вроде бы колосс.

Андрей Мальгин, Facebook