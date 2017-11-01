Писатели из независимого Союза отказались сажать деревья с Чергинцом 9 1.11.2017, 19:42

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Союз белорусских писателей выразил таким образом солидарность с Владимиром Некляевым.

В Беларуси есть две писательские организации: государственный Союз писателей Беларуси, который возглавляет Николай Чергинец, и независимый Союз белорусских писателей под руководством Бориса Петровича. 1 ноября СПБ пригласил членов СБП вместе сажать деревья в парке писателей за национальной библиотеки Беларуси, передает «Еврорадио».

В то же время, 1 ноября суд Ленинского района Минска приговорил к 10 суткам ареста поэта Владимира Некляева — член Совета негосударственного Союза белорусских писателей. Содержанием обвинения стало интервью, в котором Некляев даже не призвал пойти на неразрешенное властями шествие Марш рассерженных белорусов 2.0, а просто сказал, что белорусам нужно защищать свои права, если они чувствуют, что кто-то их нарушает.

«Из уст министра внутренних дел мы слышим разговоры о «жэстачайшэй либерализации», а в то же время известного творца, немолодого уже человека, сажают в изолятор за интервью для журналистов. Даже не за участие в акции или призыв идти на нее, а за высказанное им личное мнение о ситуации в Беларуси, — заявляет по этому поводу председатель СБП Борис Петрович. — В то же время провластный Союз писателей Беларуси приглашает нас вместе сажать деревья в Парке писателей у Национальной библиотеки. Разумеется, в этой ситуации мы не можем принять такое предложение, так как оно выглядит кощунством. Если власти сажают в изолятор писателей и участников нашего Союза, мы не можем сажать деревья вместе с Чергинцом».