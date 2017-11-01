В Могилеве на детей рухнула плита недостроенного дома 2 1.11.2017, 20:12

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Один ребенок погиб, второй находится в реанимации.

В Могилеве на детей упала плита перекрытия в недостроенном частном доме. Один ребенок погиб, второй в реанимации, сообщили в МЧС.

ЧП произошло 1 ноября около 16.00, рассказал tut.by официальный представитель областного управления МЧС Вадим Врублевский. Упала плита перекрытия в недостроенном частном доме в микрорайоне «Спутник». Спасателей вызывали, чтобы поднять плиту и достать из-под нее детей.

Известно, что дети 2007 и 2008 годов рождения.

Как рассказала мама погибшего 9-летнего мальчика, ее сын в компании двух друзей ушел гулять около 10 утра. Родители в это время были на работе.

О том что произошло ЧП, стало известно от ребенка, который не пострадал. Мальчик не пошел на стройку, так как родители ему строго запрещали это. Он и позвонил своей маме и сообщил, что на друзей упала плита.

Состояние госпитализированного ребенка крайне тяжелое. Его вывозили с места происшествия в состоянии клинической смерти. Врачи начали реанимацию в автомобиле скорой медицинской помощи. Уже в приемном отделении медучреждения удалось восстановить сердечную деятельность. Сейчас он госпитализирован в отделение реанимации интенсивной терапии и находится на искусственной вентиляции легких, рассказал главврач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско.

Дом-долгострой не законсервирован. Сейчас устанавливается его владелец. На месте происшествия работают следователи под руководством начальника областного управления СК Андрея Лиса.

Специалисты говорят, что и другие плиты здания находятся в аварийном состоянии, перекрытия могут рухнуть в любой момент.

Возбуждено уголовное дело по статье 144 (Причинение смерти по неосторожности). Выясняются обстоятельства произошедшего.