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Польша начала импорт нефти из США вместо российской

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  • 1.11.2017, 20:23
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В первой половине ноября польский нефтегазовый концерн Grupa Lotos получит нефть из США.

Это будет первая такого рода поставка с западного направления, передает «Радио Польша».

Глава концерна Марцин Ястшембский отметил, что таким образом группа продолжает политику диверсификации в сфере поставок энергетических ресурсов, исключая монополию поставок с востока Европы.

В сентябре Grupa Lotos уже получила нефть из Канады. Ранее тестировалась нефть из Ирана.


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