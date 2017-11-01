Польша начала импорт нефти из США вместо российской

Польша начала импорт нефти из США вместо российской8
- 1.11.2017, 20:23
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В первой половине ноября польский нефтегазовый концерн Grupa Lotos получит нефть из США.
Это будет первая такого рода поставка с западного направления, передает «Радио Польша».
Глава концерна Марцин Ястшембский отметил, что таким образом группа продолжает политику диверсификации в сфере поставок энергетических ресурсов, исключая монополию поставок с востока Европы.
В сентябре Grupa Lotos уже получила нефть из Канады. Ранее тестировалась нефть из Ирана.