Без Азаренко: Беларусь и США назвали составы на финал Кубка Федерации 1 1.11.2017, 20:43

Финал Кубка Федерации пройдет 11−12 ноября на корте «Чижовка-Арены» в Минске.

Как отмечает пресс-служба БТФ, капитан команды Беларуси Эдуард Дубров остановил свой выбор на следующих теннисистках:

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Арина Соболенко (5.05.1998, одиночный разряд: 78 WTA, парный разряд: 442 WTA).

Александра Саснович (22.03.1994, одиночный разряд: 87 WTA, парный разряд: — WTA).

Вера Лапко (29.09.1998, одиночный разряд: 130 WTA, парный разряд: 103 WTA).

Лидия Морозова (8.10.1992, одиночный разряд: 477 WTA, парный разряд: 69 WTA).

В списке нет Виктории Азаренко, которая сейчас ведет тяжбу со своим бывшим бойфрендом за права опеки над их сыном. Хотя ранее глава БТФ Сергей Тетерин отмечал, что Азаренко ведет подготовку к матчу против США. Слушания по ее делу начались 12 октября и об их итогах пока ничего не известно.

Капитан команды США Кейти Ринальди включила в состав 4 теннисисток:

Коко Вандевеге (6.12.1991, одиночный разряд: 12 WTA, парный разряд: 64 WTA).

Слоан Стивенс (20.03.1993, одиночный разряд: 13 WTA, парный разряд: 165 WTA).

Шелби Роджерс (13.10.1992, одиночный разряд: 59 WTA, парный разряд: 244 WTA).

Алисон Риске (3.07.1990, одиночный разряд: 70 WTA, парный разряд: 121 WTA).

Как и предполагал штаб белорусской дружины, в составе соперниц отсутствует нынешняя первая ракетка сборной США 37-летняя Винус Уильямс, занимающая нынче 5-е место в мировом рейтинге. Младшая из сестер Серена Уильямс недавно родила дочь и находится в декретном отпуске.

Фото: tennis.by

Программа матча

11 ноября (суббота)

14.00 — церемония открытия матча, после которой состоятся две одиночные встречи.

12 ноября (воскресенье)

13.30 — две одиночные встречи и парный матч.

Адрес: Минск, ул. Ташкентская, 19, «Чижовка-Арена». Трансляция матча: телеканал «Беларусь 5».

Фото: tennis.by

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Федерации с 1994 года. Сейчас белорусская сборная находится на пике, впервые в истории она сумела добыть прописку в Мировой группе турнира.

В рейтинге команд Кубка Федерации Беларусь занимает 2-е место. В 2016 году сборная Беларуси в первом круге II Мировой группы Кубка Федерации обыграла сборную Канады — 3:2, а затем совершила небывалый рывок и в плей-офф Мировой группы победила финалисток 2015 года команду России — 3:2 — благодаря усилиям Виктории Азаренко, Александры Саснович, Ольги Говорцовой, Арины Соболенко и Веры Лапко. Затем Беларусь принимала домашний матч 1-го круга Мировой группы Беларусь — Нидерланды и была сильнее со счетом 4:1, а в полуфинале обыграла более рейтинговую команду Швейцарии — 3:2.

Команда США начала выступать в Кубке Федерации с 1963 года. В рейтинге команд в розыгрыше Кубка Федерации команда занимает 3-е место.

Прежде команды Беларуси и США однажды уже сталкивались в Кубке Федерации, счет 1:0 в пользу американской команды. В 2012 году американки победили на своей площадке с «сухим» счетом 5:0.

Сборная США является самой титулованной командой — она 17 раз становилась обладателем Кубка Федерации, прошлый раз — в 2000 году.

Кубок Федерации (Fed Cup by BNP Paribas) — это крупнейшее в мире международное командное соревнование по теннису среди женщин. За награду ежегодно борются более 90 стран. Белорусские теннисистки впервые в истории добрались до финала.