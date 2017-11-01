Источники бреда 2 Роман Попков, kasparov.ru

1.11.2017, 20:57

1,021

Роман Попков

Прокремлевские медиа подняли волну очередного тяжелого бреда про особое биологическое оружие, создающееся в США.

Про это путинское высказывание о сборе некими зловещими зарубежными силами биологического материала, "причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации". Как известно, сейчас прокремлевские медиа подняли волну очередного тяжелого бреда про особое биологическое оружие, создающееся в США. Ну, и разумеется, привлекли "экспертов", каких то клиников и проходимцев, которые рассказывают про биологическое оружие, заточенное специально на русских людей.

"Медиазона" нашла один из идеологических первоисточников этого путинского бреда – "им оказался единственный Рюрикович, рожденный в СССР, советник Генерального секретаря ООН, за которым американский спецназ охотился по всему Ираку".

А я вот вспомнил, что впервые прочел о создаваемом "американцами и сионистами" биологическом оружии, которое будет убивать только русских православных людей, еще в 90-е годы, в газете РНЕ "Русский порядок". Та же газета "Русский порядок", кстати – один из первых в новейшей истории России ярых воспевателей Ивана Грозного, еще одного путинского кумира.

Еще вспоминается, как глава Совбеза России Патрушев в одном из интервью обвинял Мадлен Олбрайт в тот, что та открыто посягала на Сибирь – мол, Россия на нее не имеет права. Нигде никаких цитат Олбрайт на такую тему найти не удается – бывший госсекретарь такого скандального ада просто не говорила. Но источник информированности Патрушева найти вполне можно. Однажды генерал ФСО Борис Ратников рассказывал "Российской газете" о том, как доблестные российские спецслужбы сражаются с врагом на оккультном и паранормальном фронте. В частности Ратников рассказывал, как в 90-е как его шеф, один из замов Коржакова по оккультным вопросам Рогозин (другой, не нынешний), погружался в самогипноз и по фотографии проникал в создание Мадлен Олбрайт. И вот таким образом он узнал, что Олбрайт вынашивает зловещие планы по Сибири и Дальнему Востоку, которые не считает российскими. И глава Совета Безопасности – самой могущественной государственной структуры РФ, управляющей всем силовым блоком, от постовых ментов до РВСН – он же черпает информацию из таких источников, как выяснилось.

Вселенная, в которой живет высшее политическое и силовое руководство РФ – она вот такая. В их головах немножко Сергея Нилуса, немножко Ганса Гёрбигера, немножко Юрия Петухова и многие тонны брошюр из 90-х, продававшихся возле Музея революции – про мировые заговоры, расовое биологическое оружие, оккультную войну спецслужб.

Интересно, что Путин с Патрушевым в действительности думают, например, про Холокост. Может они думают, что там кто-то чего-то зачем-то преувеличил в целях укрепления господства в послевоенном мире. Вот вообще не удивлюсь. Или интересно, верит ли Путин в Атлантиду. Например, в газете "Русский порядок" писали, что Атлантида реально существовала, и была врагом предков русских людей. А предки русских людей угадайте кто были? Этруски! Ну понято же – рус-ские, эт-рус-ки. И этруски, короче, разгромили Атлантиду и посадили атлантов на кукан.

Интересно, что думает Путин по этрусскому вопросу?

И у этих людей ядерное оружие в руках, не забывайте.

Роман Попков, kasparov.ru