У Манафорта нашли три американских паспорта с разными номерами 1.11.2017, 21:10

Пол Манафорт

Фото: NBC NEWS

За последние 10 лет экс-руководитель предвыборного штаба Трампа подал 10 заявок на получение американского паспорта.

У бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта нашли три американских паспорта с разными номерами. Об этом 1 ноября сообщил телеканал CNN.

Согласно документам суда, примерно за последние 10 лет Манафорт подал 10 заявок на получение американского паспорта.

Граждане США могут иметь несколько паспортов, если докажут необходимость. Например, второй паспорт выдается, чтобы успеть сделать визы в разные страны.

Также в 2017 году он ездил в Мексику, Китай и Эквадор с телефоном и электронной почтой, которые были зарегистрированы на поддельное имя.

Обвинение обратило внимание на изменение его активов. Например, в августе 2016 года, когда Манафорт был руководителем предвыборного штаба Трампа, его состояние оценивалось в $28 млн. Но в другом заявлении значилось, что в его активах уже $68 млн.

Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса Федеральный суд в Вашингтоне поместил под домашний арест 30 октября. Их обвиняют в сокрытии налогов, отмывании денег, вступлении в преступный сговор и лжесвидетельствовании ФБР. Под домашний арест их поместили из-за высокого риска их бегства из страны.