Российских лыжников лишили медалей Сочи-2014 и отстранили пожизненно 15 1.11.2017, 21:19

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Александр Легков и Евгений Белов (справа налево)

МОК признал российских лыжников виновными в нарушении допинговых правил на Олимпиаде.

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов признаны полностью виновными в нарушении антидопингового кодекса в Сочи-2014. Их результаты, показанные на Олимпиаде, будут аннулированы.

Об этом РБК сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Сейчас мы получили только короткое уведомление. Резолютивной части никто еще не видел», — сказала она.

Решение о дисквалификации Легкова и Белова было принято по итогам работы дисциплинарной комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Результаты обоих спортсменов на Олимпиаде в Сочи будут аннулированы. МОК, опубликовавший решение о дисквалификации, потребовал, чтобы Олимпийский комитет России проследил за возвращением медалей и исполнением решения.

Помимо аннулирования результатов, МОК принял решение о пожизненной дисквалификации Легкова и Белова. Они не смогут принять участие в Олимпиаде 2018 года и других соревнованиях, проводимых МОК.

На Олимпиаде в Сочи Легков выиграл золото в гонке на 50 км и серебро в эстафете, а также пришел десятым в скиатлоне. Все эти результаты признаны недействительными, а медали должны быть возвращены МОК.

Серебро в эстафете вместе с Легковым завоевали Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных и Максим Вылегжанин. Они также должны будут вернуть свои медали МОК. Япаров уже заявил, что он готов отдать свю медаль только в том случае, если остальные члены сборной России примут такое же решение. «Я считаю, что парней засудили. Знаю, что они ничего такого не делали, не принимали. Поступлю как все ребята: если они скажут, что надо отдать медаль — отдам, не скажут — то нет. Чтобы не получилось так, что я отдал, а парни оставили, или наоборот», — сказал Япаров агентству ТАСС.

Серебро эстафеты вместо россиян получат французы, которые стали в Сочи третьими. Бронза достанется норвежцам.

Олимпийским чемпионом в гонке на 50 км в настоящий момент считается Максим Вылегжанин, который пришел в марафоне вторым. Серебро получит еще один россиянин Илья Черноусов, бронзу — норвежец Мартин Сундбю.

Белов в число призеров Олимпиады не вошел. В скиатлоне в Сочи он был восемнадцатым, в гонке на 15 км классическим стилем — 25-м. Эти результаты аннулированы.

Федерация лыжных гонок России оспорит решение о дисквалификации спортсменов. «Мы, конечно», будем подавать апелляцию», — сказала РБК Вяльбе.

Награды российских лыжников — первые медали, завоеванные сборной России в Сочи, которые сборная России вынуждена будет вернуть. Остальные результаты, показанные сборной в Сочи, пока остаются в силе. МОК продолжает рассматривать дела в отношении российских представителей других видов спорта, в том числе биатлонистов и бобслеистов. Если Легков и Белов останутся единственными россиянами, чьи сочинские результаты будут аннулированы, сборная России сохранит первое место в общем зачете. До решения МОК по Легкову и Белову на счету российской команды было 33 медали (13 — 11 — 9), теперь останется 31, в то время как норвежцы выиграли на Олимпиаде в Сочи 26 медалей (11 — 5 — 10).

После публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена шесть российских лыжников были отстранены от участия в соревнованиях. Речь на тот момент шла не о дисквалификации, а об отстранении на время расследования. Помимо Легкова и Белова, в число этих спортсменов вошли Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Также были временно отстранены от участия в соревнованиях представители и других видов спорта, но затем санкции в их отношении были сняты.

МОК в 2016 году объявил о создании двух комиссий, которые в настоящее время работают под руководством Дениса Освальда и и Самуэля Шмида. Освальд занимается проверкой данных о махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, которые указал в своем докладе Макларен. В компетенцию комиссии Шмида входит поиск доказательств существования в России допинговой системы, поддерживаемой на высшем государственном уровне. По итогам расследования этих комиссий МОК примет решение о допуске сборной России к участию в Олимпиаде в Пхёнчхане.