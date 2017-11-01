Экс-директора Витебского домостроительного комбината ищут в России 2 1.11.2017, 21:41

2,535

Фото tvernews.ru

Дмитрий Мельников объявлен в федеральный розыск в РФ.

Дмитрий Мельников, возглавлявший РУП «Витебский ДСК» в 2012—2013 годах и уволенный из-за коррупционного скандала, скрывается от следствия и объявлен в федеральный розыск в России, передает news.vitebsk.cc.

В отношении Мельникова в 2013 году прокуратура Витебской области возбудила уголовные дела по части 3 статьи 426 УК (превышение власти или служебных полномочий) и части 1 статьи 209 УК (мошенничество). Гендиректор Витебского ДСК подозревался в нанесении предприятию ущерба на несколько сот миллионов неденоминированных рублей и хищения денег предприятия путем предоставления недостоверных сведений о командировочных расходах.

Тогда следствие установило, что Дмитрий Мельников заключил договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства жилого дома в Смоленской области и без предоплаты, безвозмездно отдал россиянам проектно-сметную документацию объекта.

Однако в 2014 году уволенный генеральный директор РУП «Витебский ДСК» оказался не в местах лишения свободы, а на должности генерального директора открытого акционерного общества «Ржевский краностроительный завод».

Сейчас РКЗ находится в кризисном состоянии — на предприятии нет заказов, и рабочим не выплачивается зарплата.

4 апреля 2016 года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 УК РФ — невыплата заработной платы работникам предприятия свыше двух месяцев. Согласно российскому законодательству уголовную ответственность за невыплату зарплаты несет директор, который является наемным работником. Поэтому в качестве обвиняемого решили привлечь бывшего директора завода Дмитрия Мельникова, который скрывается от следствия и объявлен в федеральный розыск.