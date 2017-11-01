Четыре простых способа продвинуться в карьере 2 1.11.2017, 22:05

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Эти советы помогут достичь продвижения и уважения на работе.

Как достичь продвижения и уважения на работе естественным способом? Cosmo.com представляет четыре подсказки для твоего успеха.

Соблюдай дресс-код. Даже если в твоей компании нет строго дресс-кода и все коллеги одеваются в свободном стиле, избегай слишком откровенных нарядов. Советуем тебе всегда помнить о золотой середине.

Будь вежливым. Со всеми без исключения. Не забывай об элементарных правилах приличия - волшебные слова "спасибо", "пожалуйста" и "добрый день" нужно говорить не только начальнику, но всем работникам твоего офиса, включая уборщиц и охранников.

Следи за культурой общения. Во-первых, не сплетничай - имидж человека, которому нельзя доверять, закрепляется за болтунами буквально молниеносно, а избавиться от него не так-то просто. Во-вторых, избегай разговоров на повышенных тонах и телефонных бесед по личным вопросам на рабочем месте.

Не жалуйся. Постарайся не напрягать коллег нытьем на жизнь, или пустой болтовней. Они могут поддерживать беседу из вежливости, но в глубине души раздражаться от того, что ты мешаешь им сосредоточиться. Кроме того, свои претензии к миру лучше рассказать психологу.