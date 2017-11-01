Исказители земли белорусской 11 Вероника Белова, «Салiдарнасць»

1.11.2017, 22:11

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Удивительные лингвистические открытия совершил директор Национального аэропорта Минск.

Новую языковую теорию Дмитрий Меликян вывел, пытаясь объяснить, почему персонал аэропорта не передает информацию на белорусском языке — оказалось, «чтобы она не искажалась».

– Надо, чтобы люди ориентировались нормально, — пояснил он. — Особенно с учетом того, что сегодня 30% пользователей аэропорта — транзитные пассажиры, которые не являются белорусскоязычными. Мы в первую очередь делаем так, чтобы было удобно пассажиру, чтобы не возникало лишних вопросов. Хочу напомнить, что близлежащие регионы РФ, такие как Смоленская, Псковская области, тоже являются пользователями Национального аэропорта, – добавил руководитель государственного аэропорта.

Вот так, ни много ни мало, оказывается, белорусский язык искажает информацию! Как эту феноменальную особенность удалось обнаружить директору аэропорта, он не уточнил. А было бы любопытно послушать его доводы, да еще и с примерами.

В свете новых открытий даже как-то страшно стало за пассажиров железной дороги, которые регулярно слушают информацию на белорусском. Вот так собрался ты в Варшаву, и поди угадай: доедешь ты туда на поезде «Мінск — Варшава» или все же надо на «Мінск – Масква»? А тут еще и время отправления, указанное на табло, объявляют: «пятнаццаць сорак». Где уж тут «сориентироваться нормально»?

С другой стороны, радостно видеть, как внимательно у нас относятся к чувствам жителей Смоленской и Псковской области. Наверняка, надписи на китайском языке, которые недавно появились в нашем аэропорту, не будут так дезориентировать гостей из России, как дополнительные надписи на белорусском.

Но все же хотелось поделиться с директором аэропорта маленьким секретом: в Беларусь иногда прилетают те, кто и русского языка не знает — и ничего, справляются, в зале ожидания жить никто не остался.

А еще поговаривают, что и по другим странам многие путешествуют без знания национальных языков того региона. Например, чех, спокойно может слетать в Германию и обратно, не зная немецкого, и при этом не удивится, что в Берлине не говорят и не пишут по-чешски, но наверняка сильно озадачится, если надписей на чешском он вдруг не увидит в аэропорту Праги.

Впрочем, это уже дискуссия из другого разряда. Пока же удивляемся невероятными возможностями белорусского языка и ждем новых лингвистических открытий от Национального аэропорта.

Вероника Белова, «Салiдарнасць»