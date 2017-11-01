Анджей Почобут: Приговор Владимиру Некляеву - абсурдный 1 1.11.2017, 22:25

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Анджей Почобут

В Беларуси уже давно не действует правовая система.

Журналист из Гродно Анджей Почобут высказался о приговоре известному поэту и политику Владимиру Некляеву.

Арест на 10 дней за высказывание в эфире «Белсата». Суд Ленинского района приговорил поэта и политика Владимира Некляева за якобы призыв к участию в несанкционированной акции. Речь о Марше рассерженных белорусов 2.0, который состоялся 21-го октября.

«В Беларуси уже давно не действует нормальная правовая система, нет независимого суда. И приговоров, которые вызвали возмущение, абсурдных приговоров было достаточно много. И вот это один из таких приговоров»,- отметил Анджей Почобут.