В центре Лондона такси врезалось в пешеходов 1 1.11.2017, 22:55

Полиция не квалифицировала произошедшее как теракт.

Автомобиль лондонского такси (кэб) врезался в пешеходов в районе Ковент-Гарден. Об этом говорится в сообщении на странице полиции Лондона в Twitter, передает РБК.

Инцидент произошел в районе Ковент-Гарден около 17:30 по местному времени (20:30 по Минску). В результате столкновения пострадали по меньшей мере два человека, им оказывают медицинскую помощь. В настоящий момент водитель кэба дает показания полиции. Сотрудники правоохранительных органов также на время перекрыли несколько улиц в Ковент-Гардене.

Очевидцы выложили фотографии с места происшествия. На борту кэба нанесена надпись сервиса такси GetTaxi.

Полиция также не квалифицировала произошедшее как теракт. В настоящий момент правоохранители выясняют причины ДТП.

В лондонском районе Южный Кенсингтон 7 октября возле музея естествознания автомобиль наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали 11 человек, девять из них были доставлены в больницу. На месте происшествия был задержан 47-летний водитель. Полиция отказалась считать происшествие терактом. На следующий день, 8 октября, мужчину освободили из-под стражи.