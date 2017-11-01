У Белорусского ПЕН-Центра будет новый председатель 1.11.2017, 23:13

Андрей Хаданович

Фото: «Радыё Свабода»

Поэт и переводчик Андрей Хаданович покидает пост после 8 лет работы.

- Общие белорусские тенденции таковы, что хоть кто-то должен уходить. Много руководителей от самых верхних у нас долго сидят. Мне недавно сказали, что я поздно ухожу. Два года назад было такое перетягивание одеяла. Я уходил. Коллеги уговаривали остаться, и я остался. И жалею, так как была полоса каких-то скандалов, недоразумений, еще чего-то, - рассказал «Радыё Рацыя» Хаданович.

Согласно уставу ПЕН-Центра Хаданович имеет возможность выставить свою кандидатуру еще раз, однако ссылается на усталость.

- У меня была какая-то иллюзия, что с коллегами вы делаете какие-то добрые дела. Все сразу это оценят, потянутся. Например, не хватало независимых наград и премий. И вдруг выяснилось, что обиженных больше, чем довольных. А Хаданович никуда в принципе не денется. Я думаю, что я буду что-либо пытаться придумывать. Не обязательно, по-моему, для этого быть председателем ПЕНа.

Имя нового руководителя Белорусского ПЕН-Центра станет известно в ближайшее воскресенье, 5 ноября, когда организация проведет очередное собрание.