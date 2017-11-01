Белоруске насчитали 900 рублей за воду 1 1.11.2017, 23:18

Воинственная ЖЭС-8 требует за воду гигантскую сумму.

Ирина Юрцевич вместе с 15-летней дочерью живет в квартире без света. Его отключили за неуплату. Задолженность перед коммунальщиками составляет около Br 1800, но большая ее часть — это долг за воду, передает «Белсат».

Все началось в прошлом году, когда за один месяц Ирине выставили вместо обычных Br 30 — аж 900, которые женщина якобы не заплатила за воду. По мнению чиновников, она вместе с дочерью в месяц использует около 100 кубометров воды.

Интересно, что буквально за несколько недель до того, как Ирине сообщили о гигантском долге, она получила из ЖЭС-8 письмо, где сумма задолженности была другая. Всего около Br 300 тыс. на старые деньги. Сейчас расчетный центр настаивает, что работник, который делал первый расчет, ошибся. Ирина же уверена, что во время капремонта в ее квартире поставили неисправный счетчик.

Жители другого дома, который обслуживает тот же ЖЭС, что и Ирину Юрцевич, также много лет борются с коммунальщиками, но из-за счетов за отопление. Почему люди воюют с ЖЭС-8 и чего добились в своей борьбе, смотрите в нашем сюжете.