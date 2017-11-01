Мантры Кремля Сергей Климовский, «Обозреватель»

1.11.2017, 23:26

Сергей Климовский

В России четвертый год продолжают повторять две мантры.

Украина напала на Донбасс и в Киеве был государственный переворот. Русские, как обычно, хамят и, как обычно, не утруждают себя аргументами – в этом вся их "великая культура". Если чего русский сказал, то так оно и есть, и обсуждению не подлежит. Русский – он такой: бог, царь и воинский начальник для всех нерусских. Он также истина в последней инстанции для всех нерусских. Даже если он пишет по-русски с ошибками, в отличие от них, и не может сказать больше трех слов без мата. В этом самоуверенном величии русского вся суть рашизма, как политического, так и бытового.

Вот и Лавров 31 октября доболтался до "оккупации Украиной Донбасса", если туда войдут миротворцы ООН. Впрочем, об оккупации Украиной части Донбасса он болтал и раньше. В Сочи 16 октября Лавров вообще выдал потрясающую глупость: "Эта часть Донбасса не нападала на остальную территорию Украины. На них напали. Напали, объявив их террористами. Так не бывает, они же не хотели ничего кроме того, чтобы их не трогали. Они сказали: "мы ваш переворот не признаем, дайте нам разобраться что и как". Им до сих пор пытаются вменить обвинения в терроризме и судить их собираются".

Итак, Лавров доболтался до того, что некая часть Донбасса напала на Украину и другую часть Донбасса. Раньше он говорил наоборот: это Украина напала на Донбасс.

К сведению Лаврова, Украина и Донбасс – это термины географии. Это территории, и как одна территория могла напасть на другую, для нормального человека – загадка. Даже сложно представить эту битву двух фрагментов карты. Взболтнуть такое может только русский. Если Лавров хотел сказать: одно государство или одна нация (народ) напало на другое государство или нацию, то возможны два варианта. Первый – государство Украина напало на государство Донбасс. Второй – украинцы напали на некую нацию донбасян или донбаситов. Но о существовании нации донбасян или донбаситов, как и о существовании государства Донбасс, никому в мире не известно.

Лавров мог бы, как и некоторые русские "профессора", сослаться на заявленную в 1918 г. большевиками Донецко-Криворожскую республику как пример древнего Донбасского государства, но не делает этого четвертый год. Лавров умнее "профессоров", поэтому он в РФ большой начальник, и не повторяет опасные России глупости. Донецко-Криворожская республика просуществовала на бумаге и в воображении нескольких большевиков всего 38 дней, и что ужасно – в качестве автономии УССР. Самое ужасное – ее столицей был город Донецк, который не Юзовка, и который РСФСР признавала частью Украины. Так что, если сильно настаивать на этой республике, то РФ следует вернуть Украине Донецк, который не Юзовка. Во избежание этого Москва и переименовала еще в 1961 г. Юзовку-Сталино в Донецк, из-за чего получилось неудобство и нелепица – два города с одним названием рядом. Поэтому Лавров и Кремль никогда не вспоминают об этой советской экспериментальной "республике" и отдают ее маргинальное продвижение "профессорам" с "академиками".

Так как о существовании особой нации донбасян или донбаситов, как и государства Донбасс, никому, даже этнографам и лингвистам неизвестно, то пардон, о войне кого с кем болтает Лавров и что такое забористое пьют или курят русские? Явно, не только "Боярышник". Этот напиток россияне употребляли и до 2014 года, но тогда им являлись только белки и чертики разноцветные с телепузиками, а не донбасяне с донбаситами.

Удивительно, но русские за сто лет также и не выучили, чем отличаются революции от государственных переворотов. Не выучили, вопреки тому, что еще в 1917 г. они называли правильно события февраля-марта революцией, а события октября – переворотом. Даже сами большевики честно несколько лет называли их переворотом, как и все очевидцы.

В 1917 г. россиянам еще было понятно: революция, это когда в столице с 23 февраля по 3 марта идут многотысячные демонстрации и стычки, вооруженные люди хаотично ездят по городу в реквизированных автомобилях, и в итоге все сообща свергают авторитарный монархический режим. После этого начинаются выборы и демократия. Переворот или путч – это когда Ленин говорит: сегодня рано, завтра – поздно, все решается за одну ночь без людских толп, вооруженные люди ездят на реквизированных автомобилях четко по указаниям Троцкого, а демонстрации расстреливают. В итоге разгоняют парламент – Учредительное собрание, а меньшевики и эсеры вместе со стенографистками уходят со Второго съезда советов, и поэтому никто точно не знает, чего на нем наобещал Ленин. После этого, как требовал старый большевик Томский, в РСФСР может быть хоть пять партий, но четыре будут в тюрьме. На тот момент сам Томский был еще в правильной партии, которая не в тюрьме.

Что такое забористое курят в Кремле, что увидели в украинских событиях, длившихся с 21 ноября 2013 г. по 21 февраля 2014 г. не революцию, а государственный переворот? Или в Кремле были столь пьяны, что не заметили десятки тысяч людей на Майдане в Киеве и в других городах Украины? Какая белочка заглянула с чудесными орешками в Кремль, что там до сих пор не видят прошедшие президентские, парламентские и региональные выборы, а также выборы в новых территориальных громадах, которые идут непрерывно третий год? Старый ернический прогноз Задорнова – Украина страна вечных выборов, сбылся и превзошел все ожидания его автора.

В Кремле явно курят что-то очень крепкое и по возрастающей. В 2004 г. докурились до "оранжевых революций", затем до "цветных революций", которые в 2012 г. даже стали мерещиться Кремлю по всей России. С 2014 г. курят такое, что им уже четвертый год видятся государственный переворот в Киеве и особая нация донбаситов. Из Кремля это чудное зелье строго по рецептам дают и другим русским, в результате чего половина их мечтает умереть в государстве Донбасс. В Крыму раздают что-то другое, – там мечтают умереть в России. Раздают только владельцам паспортов РФ, поэтому никто не может понять: что такое забористое курят русские? Но Путин, похоже, таки проговорился, и выдал тайну, когда обеспокоился утечкой биоматериалов из РФ за границу. Теперь стало немного ясно: исходное сырье – биоматериалы. Остается только выяснить технологию и рецептуру их приготовления. Если говорить академическим языком – весь секрет в числе хромосом у русских и их нано-технологиях.

Сергей Климовский, «Обозреватель»