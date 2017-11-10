WSJ: Белый дом согласился поставлять Украине «Джавелины» 10.11.2017, 7:36

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Фото: US Army/Wikimedia Commons

США также поддержали план по размещению на востоке Украины 20 тысяч миротворцев под эгидой ОБСЕ.

Как сообщает Wall Street Journal (перевод – rbc.ru) со ссылкой на источники в американским правительственных кругах, Белый дом в принципе одобрил поставки Украине летального оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. Однако пока не принято решение о том, когда именно начнутся поставки.

Собеседник издания сообщил, что с помощью поставок оружия Вашингтон рассчитывает убедить украинское правительство согласиться на миротворческую операцию на Донбассе и одновременно дать сигнал России, что Запад окажет военную поддержку в Киеве, если усилия по установлению мира не дадут эффекта.

Источники WSJ также сообщили, что в ближайшие дни США намерены предложить России план по размещению на востоке Украины 20 тысяч миротворцев под эгидой ОБСЕ. При этом, правда, в материале не указывается, где именно, по замыслу администрации Трампа, будут находиться миротворцы.

Ранее Москва и Вашингтон высказывали противоположные мнения по поводу миротворческой миссии в Донбассе. В России настаивают на том, что ее участники должны находиться на линии прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В Вашингтоне придерживались точки зрения, что миротворцев надо в первую очередь разместить на том участке российско-украинской границы, которую не контролирует официальный Киев.

Собеседники WSJ указали, что ситуация на Донбассе является основным препятствием для налаживания отношений между Россией и США. По их словам, если вопрос с миротворческой миссией удастся решить, то следующим шагом станет решение вопросов, связанных с договорами по ограничению вооружений.