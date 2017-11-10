На «Еврочелендже» белорусские хоккеисты уступили Латвии — 5:7 10.11.2017, 7:56

Фото: tut.by

Сегодня в 22.00 сборная Беларуси сыграет с Францией.

На хоккейном Турнире четырех наций белорусская сборная 9 ноября проиграла команде Латвии — 5:7 (0:2, 2:0, 3:5), сообщает euroradio.fm.

В первом периоде белорусские хоккеисты пропустили два гола, но сумели сравнять счет во втором периоде. Наибольшее количество голов соперники забили друг другу в третьем периоде — восемь шайб на две команды. Но удача все же была на стороне сборной Латвии.

У белорусской сборной шайбами отличились Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Амброжейчик, Артем Левша и Павел Боярчук.

10 ноября Беларусь сыграет с Францией. Начало встречи в 22.00 по минскому времени.