Майор Путин и колокольный звон Андрей Пионтковский, «Радио Свобода»

10.11.2017, 8:02

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Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Имитация мнимых религиозных чувств – классический прием чекистских «соблазнителей».

4 года назад я опубликовал на сайте "Радио Свобода" текст, который завершался словами "Разгадки тайны убийства Джона Кеннеди, возможно, нам придется ждать еще полвека, пока советские и американские архивы не будут открыты полностью". Открытие американских архивов планировалось в текущем году, но оказалось частичным. Некоторые документы так и остались засекреченными "по соображениям национальной безопасности США".

Моя картина происшедшего после знакомства с новыми документами в целом не изменилась, но к ней добавились некоторые нюансы. Напомню прежде всего фундаментальную для меня аксиому относительно личности Ли Харви Освальда, которой 54 года пренебрегает подавляющее большинство американцев, включая "специалистов по России", и которая очевидна всем нам, миллионам людей, жившим в СССР. Молодой американец левых убеждений, перебежавший в 1959 году в Советский Союз по идеологическим мотивам, разочаровывается в обретенном им социалистическом рае и заявляет неусыпно курирующим его органам, что он собирается вернуться в США. Идет 1962 год.

При очень большом усилии воображения я могу себе представить, что благородные джентльмены из КГБ смиренно переносят эту пощечину и немедленно оформляют американцу все документы, необходимые для отъезда в страну главного вероятного противника. Вместо того чтобы оформить длительное тюремное заключение, например, за бытовое хулиганство. Или не уберечь парня от автомобильной катастрофы. Да, действительно, все‑таки не сталинские уже были времена, а либеральная хрущевская оттепель, нравы вегетарианские. Во время расстрела демонстрации рабочих в Новочеркасске в том же 1962 году были убиты всего 26 человек и еще семерых потом лишили жизни по приговору суда.

Но никогда я не смогу поверить, чтобы комсомолке, спортсменке, студентке-заочнице, передовице производства Марине Прусаковой, кандидатура которой была одобрена компетентными органами в качестве супруги товарища Освальда, позволили покинуть свое отечество только потому, что этот придурок разочаровался, видите ли, в великих идеалах социализма. Никто из нас, советских людей, проживавших в СССР в 1962 году, никогда в это не поверит: супруги Освальды могли благополучно покинуть Советский Союз только в одном качестве, как завербованные агенты кремлевской разведки.

Мой самый любимый из рассекреченных на днях документов, более полувека хранившихся в тайне, – донесение от 4.12.63 агента ЦРУ из Москвы, которому регулярно сливал, нет, извините, "предоставлял проверенную информацию" какой-то высокопоставленный "источник": "Новость об убийстве [Кеннеди] была встречена в Москве настоящими шоком и ужасом, и церковные колокола звонили в память о президенте Кеннеди. Согласно данным от нашего источника, руководство КПСС считает, что речь шла о хорошо подготовленном ультраэлементами заговоре с целью совершения государственного переворота в США".

Вишенка на торте – это, конечно, Москва златоглавая и звон колоколов. В начале было Слово, и Слово было звонок из высокого кремлевского кабинета товарищу Арамису: "Майор Михайлов, прозвените, пожалуйста, на этот раз не вашими державно-патриотическими ...дями, а церковными колоколами". За 54 года не нашлось в Лэнгли ни одного эксперта, который начертал бы на этом "донесении" (с гораздо большим основанием) знаменитую резолюцию вождя от 17 июня 1941 года: "Пошлите к ...ной матери этот источник! Это не источник, это дезинформация".

Имитация мнимых религиозных чувств – классический прием чекистских соблазнителей, бережно передающийся из поколения в поколение. Родившийся в 1952 году майор Путин, беседуя в 2001 году с президентом Бушем-младшим, растрогал того легендой о спасенном им на пожаре с риском для жизни крестике, освященном на Святой земле. Два дипломата (американец и русский), которым довелось присутствовать на этом сеансе лубянской магии, рассказывали мне, что Буш, глубоко заглянувший Путину в душу, плакал. По поводу звона колоколов в память об убиенном президенте Кеннеди американцы плачут от умиления уже шестое десятилетие.

Другой интересный документ – подробный отчет ЦРУ о встрече Освальда 26 сентября 1963 года в посольстве СССР в Мехико-сити с Главным советским мокрушником по Западному полушарию Валерием Костиковым (13-е управление КГБ), работавшим под консульским прикрытием. Сначала Костиков беседовал с Освальдом в компании еще двоих коллег, а потом в течение 20 минут один на один. Эта встреча была зафиксирована не потому, что ЦРУ следило за Освальдом, а потому, что оно следило за Костиковым. Освальд вообще впервые после возвращения из СССР попал на радары спецслужб – и тут же с них и исчез. Знание об Освальде, в котором было столько печали, не было передано ни секретной службе, охранявшей Кеннеди, ни структурам ФБР в Далласе, отвечавшим за безопасность визита президента.

Президент Кеннеди, по моему глубокому убеждению, был убит советским агентом. Мотивы людей в Москве, отдавших приказ, подробно разбирались вот в этой написанной мною статье. Покушению способствовала поразительная халатность сотрудников американских спецслужб, граничившая с сознательным или подсознательным желанием не препятствовать возможному преступлению. Эти обстоятельства, видимо, были ясны и расследовавшей обстоятельства преступления комиссии Эрла Уоррена, и американскому политическому руководству. Но публичное признание такого факта до сих пор остается для властей США политически нецелесообразным.

На этом можно было бы поставить точку, если бы на наших глазах не разворачивался бы в чем-то сходный драматический сюжет – взрыв на Бостонском марафоне и его расследование. После недавнего теракта в Нью-Йорке, совершенного выходцем из Узбекистана Сайфулло Саиповым, Москва разразилась лицемерными стенаниями о том, что гибель людей можно было бы предотвратить, если бы Вашингтон согласился сотрудничать с Кремлем. После каждой такой трагедии в США или Европе Москва практически открытым текстом предлагает Западу крышу от дальнейших терактов, но, разумеется, на своих "геополитических" условиях: "сотрудничайте с нами", то есть обеспечьте нам "новую Ялту" – полную свободу рук как минимум на всем постсоветском пространстве.

То, что Москва имеет агентуру и обладает определенным влиянием в джихадистских структурах, давно не секрет. Это и люди, завербованные еще КГБ по линии "национально-освободительных движений", и саддамовские офицеры, обучавшиеся в СССР и составляющие кадровый костяк отрядов "Исламского государства", и молодая поросль кавказских воинов Аллаха, заботливо опекаемых ФСБ. Впервые темничек "сотрудничайте с Кремлем, иначе вас будут продолжать взрывать" был полномасштабно отработан путинской пропагандой и ее зарубежной агентурой после теракта братьев Царнаевых на Бостонском марафоне. Но любой американский прокурор, журналист, политик, пожелавший узнать правду о теракте Царнаевых, мог бы убедиться, что "Бостонский взрыватель был давно заряжен" ("Новая газета", 27 апреля 2013 года). Старший Царнаев, прежде чем совершить теракт, восемь месяцев провел в России в 2012 году под чутким контролем ФСБ. Он, не скрываясь, отправился из США в Россию не лесными тропами, но через аэропорт Шереметьево, зная: Москва официально "предупреждала" американцев, что братья связаны с исламистами (его по этому поводу дважды в США допрашивали, но отпустили за отсутствием конкретных доказательств).

Царнаев никогда не решился бы это сделать, если бы не был абсолютно уверен, что в России он будет в полной безопасноcти, что он едет к друзьям и кураторам. И действительно, под наблюдением ФСБ он путешествовал по Кавказу, встречался с активистами исламистского подполья (несколько из них ликвидировали сразу же после этих встреч). Сам же Царнаев остался жив и невредим, спокойно вернулся в Москву и благополучно был отправлен в США, а Путин и директор ФСБ Александр Бортников лично убеждали американских "партнеров" в 2011 году, какой он опасный исламист.

Когда же уже после теракта в Москву прибыла делегация сенаторов США посотрудничать с российскими коллегами в деле расследования Бостонского теракта, коллеги послали сенаторов куда подальше, заявив им, что никакого Царнаева в России в 2012 году не было. А один из американских дипломатов, сопровождавших делегацию, Райан Фогл, стал жертвой провокации российских спецслужб: ему обещали передать за вознаграждение секретные сведения о Царнаеве, а затем картинно задержали в нелепом парике под телевизионные камеры.

Американское руководство и руководители американских правоохранительных органов наверняка знают правду об организаторах бостонского теракта. Однако они не решаются взглянуть этой правде в глаза – слишком чудовищна она и слишком серьезных потребовала бы выводов и действий. Даже сегодня в обстановке острейшей внутриполитической борьбы в США, когда президент Дональд Трамп, казалось бы, не упускает возможностей упрекнуть своего предшественника в нерешительности перед лицом исламистской угрозы, оба политических лагеря сохраняют наложенное ими на себя табу, продолжая на двухпартийной основе прикрывать террористическое нападение на американскую территорию.

10 ноября на саммите АТЭС во Вьетнаме президент США на двусторонней встрече (если она состоится) может попросить партнера с крестиком о помощи в решении другой проблемы безопасности Соединенных Штатов – стремительно растущего ракетно-ядерного потенциала КНДР российского происхождения. Вождь Русского мира посоветует ему мудро смириться с появлением новой, несколько специфической ядерной державы. И заверит друга Дональда, что в худшем случае все московские колокола прозвонят в память о Соединенных Штатах Америки.

Андрей Пионтковский, «Радио Свобода»