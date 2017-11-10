Линкявичюс о БелАЭС: Беларусь пытается узаконить проект, который нельзя сделать 10.11.2017, 8:16

Линас Линкявичюс

МИД Литвы заявил, что стресс-тесты БелАЭС не позволяют говорить о безопасности объекта.

В Литве считают, что проведенные стресс-тесты АЭС в Островце не позволяют говорить о безопасности объекта. Соответствующее заявление выпустил МИД Литвы после того, как Беларусь направила в Еврокомиссию документ с результатами стресс-тестов.

«Беларусь постоянно пытается узаконить проект, который нельзя сделать. Пока нет оснований говорить, что электростанция безопасна. Отчетность — это только начало долгого процесса, за которым следует всесторонняя оценка информации, предоставленной Беларусью в соответствии с согласованными стандартами ЕС», — заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

В МИД считают, что выводы о безопасности белорусской АЭС можно будет делать только после тщательной оценки экспертов ЕС, которая ожидается не ранее середины 2018 года. Стресс-тесты являются лишь одним из многих элементов по обеспечению безопасной работы станции.

В ведомстве отметили, что стресс-тесты оценивают устойчивость электростанции к внешним факторам риска, таким как стихийные бедствия или сбои в электроснабжении, например, но не включают, по мнению Литвы, наиболее важные вопросы по сейсмическим, геологическим и другим исследованиям, необходимым для строительства АЭС.

«По этой причине невозможно сделать выводы о безопасности всего проекта», — заключили в МИД Литвы.

Литва призывает Беларусь приостановить строительные работы на Островецкой АЭС и привлечь международных экспертов к тщательной проверке проекта станции. Литва также хочет, чтобы Беларусь продолжила оценку воздействия станции на окружающую среду.

Стресс-тесты на устойчивость БелАЭС проводили в 2016 году. Они представляют собой разовую внеплановую проверку устойчивости атомной станции к экстремальным воздействиям. После аварии на японской станции «Фукусима» стресс-тесты проводят на атомных электростанциях — работающих и строящихся. Результаты проверки оформили в Национальный доклад.

Там сказано, что основная цель безопасности на атомной станции — предотвратить выход радиоактивных продуктов в окружающую среду. АЭС является безопасной, если при нормальной эксплуатации и при проектных авариях радиационное воздействие на персонал, жителей и природу не превышает установленные величины, а в случае запроектных аварий — «ограничивается приемлемыми значениями».