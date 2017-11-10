Могилевчане взбунтовались из-за закрытия мини-рынка 10.11.2017, 8:33

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На защиту рынка «Придорожный» встали ИП и жители улицы Челюскинцев.

Индивидуальные предприниматели и жители домов по улице Челюскинцев в Могилеве провели стихийный митинг и собрали более тысячи подписей против сноса мини-рынка «Придорожный», сообщает «Радыё Свабода».

Мини-рынок был построен около семи лет назад городскими властями за счет предпринимателей, которые торговали там. По словам торговцев и местных жителей, которые собрались 9 ноября на рынке, сейчас на его месте, согласно генеральным планам Могилева, планируется сделать автомобильную стоянку рядом с магазином «Белмаркет».

Предпринимателям предложили организовать «цивилизованную торговлю» на первом этаже одного из трех домов, которые будут построены рядом на улице Челюскинцев.

Как заявил предприниматель Сергей Зайцев, который начал собрание, подписи против сноса мини-рынка были собраны в октябре, и ответ на обращение, направленное в Могилевский горисполком, ожидается 19 ноября. Он также сказал, что представители мини-рынка неоднократно посещали руководство города, и изначально им было обещано не сносить объект, на котором торгуют 52 предпринимателя и работают 150 человек. «Однако, когда в последний раз мы пришли на встречу к председателю горисполкома Цумареву, речь пошла по-другому. Он сказал, что генеральный план утвержден и менять его никто не будет», - сообщил предприниматель.

В то же время, сказал он, «диалог пока еще есть, они к нам прислушиваются, смотрят на настроения людей».

Другие участники собрания были настроены менее оптимистично относительно понимания их проблемы горисполкомом.

«Дальнейшие действия: наверное, еще раз попробуем записаться на прием к руководству города. Скажем, что не настолько богаты у нас предприниматели, чтобы каждый по магазину построил», - заявил Сергей Зайцев.

Получить комментарий в Могилевском горисполкоме относительно сноса мини-рынка не удалось.