Водитель из Полоцка: За осень «насобирал» штрафов на 533 рубля 10.11.2017, 8:45

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Фото: onliner.by

Водители уверены, что камера скорости в Полоцком районе неисправна.

В Полоцком районе некоторые водители бьют тревогу. По их мнению, «взбунтовалась» камера скорости, установленная в районе деревни Ропно: проезжаешь мимо нее — и приходит «письмо счастья». Причем водители говорят, что едут медленно, а штрафы все равно приходят. Возможно ли такое?

Водитель: «За осень насобирал штрафов на 533 рубля»

Водитель Евгений рассказал корреспонденту Onliner.by, что семь «писем счастья» он уже получил, еще одно — восьмое — должно прийти со дня на день.

— Через деревню Ропно я с давних пор езжу на работу. Вернее, раньше ездил. И никаких проблем. А тут получаю письмо: 2 сентября превышение скорости на 32 км/ч, штраф — 92 рубля. Ладно, думаю, мало ли где полихачил — заплатил. В конце месяца — еще один штраф, снова 92 рубля. Уже думаю, где же эта камера. И затем пошли письма. В общей сложности «насобирал» штрафов на 533 рубля, — отметил Евгений.

Разрешенная скорость на участке дороги, где установлен прибор фотофиксации, — 60 км/ч. Мужчина настаивает на том, что не превышал. Более того, по его словам, получив два штрафа и обнаружив, где установлена камера, стал сознательно снижать скорость, проезжая ее.

— Я и так не лихач, хоть у меня BMW 5-Series трехлитровая. Ну так что, раз мощная машина — обязательно водитель-лихач? Я езжу на круиз-контроле: въезжаю в населенный пункт — скорость 50 км/ч плюс-минус 5 км/ч. И если бы превышения были на 15 км/ч, я бы, возможно, и не всполошился. Но слушайте, в четырех случаях мне приписывают скорость за 90 км/ч, то есть превышение более чем на 30 км/ч. А я специально следил по тахометру: двигатель выдавал в районе 1000 оборотов. Посудите сами: на 90 км/ч он бы выдавал минимум 2000, — считает водитель.

Практически всю осень Евгений ездил привычным маршрутом.

— Замедлялся до 40 км/ч, один раз почти остановился, думал уже толкать машину. Потом пришло письмо: превышение на 11 км/ч. Я просто не могу поверить, что это возможно, — говорит собеседник. — Написал письмо в Минск, в «Безопасные дороги Беларуси». Два первых штрафа оплатил, остальные пока не оплачивал. И дорогой этой больше не езжу — поменял маршрут. Пусть по километражу он длиннее, зато мне спокойнее. Камера скорости на другой дороге тоже есть, но штрафов мне пока не приходило.

Мужчина также заметил две любопытные особенности. Во-первых, каждый раз камера фиксировала его машину либо в утреннее время, либо вечером — в то время, когда на дороге наибольший транспортный поток. Во-вторых, прибор «стрелял» в спину, то есть на снимках видна задняя часть автомобиля.

— Слушайте, ну это кем же нужно быть, чтобы получить два штрафа по 92 рубля и сразу же лихачить снова и снова, — задается вопросом наш читатель.

Евгений создал группу в соцсети «ВКонтакте». Оказалось, что претензии к камере скорости, установленной в районе деревни Ропно, есть и у других водителей. Численность группы уже превысила 60 человек.

Водитель с небольшим опытом: «Я соблюдаю скоростной режим»

В редакцию Onliner.by обратилась водитель Екатерина. Девушка рассказала, что в сентябре тоже получила «письмо счастья».

— Я очень удивилась, так как вожу машину всего пару месяцев и веду себя предельно внимательно на дороге. Естественно, соблюдаю скоростной режим. Стала разбираться в этой ситуации и узнала, что многие жалуются именно на этот прибор фотофиксации, — отметила собеседница.

Екатерина также написала письмо в «Безопасные дороги Беларуси» и получила, по сути, тот же ответ, что и Евгений: проведена проверка, сбоев в работе прибора не выявлено.

Теперь Екатерина, Евгений и другие водители составляют коллективную жалобу с просьбой проверить исправность прибора. К моменту публикации, по имеющейся информации, под обращением подписалось около 10 человек.

Справочно: ответственность за превышение скорости

Ответственность за превышение установленной скорости движения, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, предусмотрена в пп. 5—8 ст. 18.13 Кодекса об административных правонарушениях. Размер штрафа зависит от того, насколько превышена скорость, и составляет:

при превышении от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины (11 рублей 50 копеек);

от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины (46 рублей);

от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины (92 рубля);

более 40 км/ч — 6 базовых величин (138 рублей).

Комментарий СЗАО «Безопасные дороги Беларуси»

В организации, которая занимается развитием и эксплуатацией системы фотофиксации в Беларуси, корреспонденту Onliner.by подтвердили, что на камеру в Полоцком районе поступают жалобы. Причем по-своему это уникальный случай: по поводу других приборов такого количества обращений не было.

— Качество работы этого конкретного прибора проверяется. Пока те сведения, которые уже получены, подтверждают, что датчик работает исправно, — рассказали в «Безопасных дорогах Беларуси».

Там также отметили, что все подобные приборы, которые используются для фиксации нарушений скоростного режима, проходят поверку в Белорусском государственном институте метрологии, который выдает заключение о работе каждого датчика.

— Та камера, о которой идет речь, в установленном порядке прошла поверку, чему имеется соответствующее подтверждение. Качество работы прибора соответствует тем требованиям, которые к нему предъявляются, — добавили в «Безопасных дорогах Беларуси».

При этом в организации подчеркнули, что поскольку жалобы поступают, проверка продолжается.

— Все идет к тому, что прибор будет направлен в Белорусский государственный институт метрологии для прохождения дополнительной поверки. Это снимет все вопросы, — заключили в «Безопасных дорогах Беларуси». — Тогда и будем делать выводы, предпринимать ли какие-то дальнейшие действия.