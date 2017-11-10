Великобритания назвала точное время выхода из ЕС 10.11.2017, 8:59

Правительство внесло поправку в закон о Brexit.

Правительство Великобритании законодательно оформит точное время выхода страны из Европейского союза. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса.

Выход королевства из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года, в 23.00 по лондонскому или в 00.00 по центральноевропейскому времени. Дата была известна и ранее: Лондон планировал покинуть ЕС ровно через два года после запуска Brexit. Теперь правительство решило внести поправку в законодательство с указанием точного времени.

«Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и сделали это уточнение, чтобы устранить любую путаницу в формулировках», — цитирует агентство заявление Дэвиса.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта этого года премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.