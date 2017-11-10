Стало известно, что построят на «лакомом» участке в центре Минска 11 10.11.2017, 9:10

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ФОто с сайта intercomtour.org

Землю напротив театра Музкомедии отобрали у Чижа и передали группе компаний «Стратег».

В начале 2017 года участок возле площади Богушевича и Дома правительства (в квартале улиц Немига — Коллекторная — Цеткин) был продан с аукциона группе компаний «Стратег» под проектирование и строительство жилого комплекса. Как будет выглядеть этот комплекс, tut.by рассказал один из архитекторов проекта — Юрий Литвинский.

Участок напротив театра Музкомедии, где раньше стояли бараки, не раз привлекал внимание СМИ. В 2014 году писали о том, что эту землю в 0,95 гектара выделили компании «Трайпл» под строительство гостиницы сети Holiday Inn — Holiday Inn Minsk (в партнерстве с одной из крупнейших глобальных гостиничных компаний InterContinental Hotels Group (IHG). «Трайпл» успел потратиться на отселение бараков, но дальше дело не пошло. Земля у компании была изъята и выставлена на торги.

Группа компаний «Стратег», которая через аукцион получила право на проектирование и строительство на этом участке, уже определилась с проектом.

— С точки зрения проектирования участок достался непростой. Он находится в стесненных условиях из-за близости городских сетей и сетей метрополитена, а также имеет перепад рельефа более трех метров, — рассказал Юрий Литвинский, один из архитекторов проекта. — Впрочем, за счет этого перепада удалось развести транспортный и пешеходный потоки и сделать въезд в подземный паркинг и хозяйственные подъезды на уровень ниже двора. Внутренний двор будет освобожден от транспорта, там не предусмотрено хранение авто.

Жилой комплекс, который назвали «Маэстро», будет состоять из двух 15-этажных домов на едином стилобате. На каждом этаже будет по шесть квартир свободной планировки, с остеклением в пол и высотой потолков до 3,6 метра.

— Размещение и объемное решение жилых зданий обусловлено целью создать изолированное дворовое пространство, обеспечить квартиры и детские площадки инсоляцией. А также композиционно включить проектируемый комплекс в ансамбль застройки площади Богушевича как доминанту. Так как комплекс расположен в центре города, в его образном решении мы хотели отобразить динамику — отсюда движущиеся плавные формы фасада.

— Остекление фасада не будет напоминать то, что в ЖК «Парус»?

— В «Парусе» использована технология двойного остекления фасада, которая у нас использоваться не будет. Тем не менее в ЖК «Маэстро» также сделали ставку на максимальное остекление. Мы сделали упор на новый формат жилья, где хотели уйти от традиционных маленьких окошек. Современные технологии позволяют такое остекление в условиях нашего климата.

Архитектор рассказал, что окна в квартирах будут практически до пола. Соответственно, отопление будет осуществляться через встроенные в пол конвекторы.

— «Пояса», которые разделяют этажи и обыграны на фасаде волной, необходимы по соображениям пожарной безопасности.

Стилобат, который объединяет две высотки, будет двухэтажным (высота потолков 4,2 метра). В нем разместят объекты социально-общественного назначения.

В комплексе с жилыми домами построят трехуровневый подземный паркинг на 180 машино-мест.

Приступить к строительству ЖК «Маэстро» застройщик планирует во втором квартале 2018 года, завершить — в 2020-м.