Украина строит хранилище отработавшего ядерного топлива в 15 км от границы с Беларусью 30 10.11.2017, 9:56

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Работы закончатся через два года.

Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» начала строительство в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Об этом сообщает правительственный портал Украины.

В ЦХОЯТ будут храниться отработавшие топливные стержни с атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске, сообщает УНИАН.

«На сегодняшний день в экономике Украины строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вместе с проектом диверсификации свежего ядерного топлива является одним из форпостов так называемой гибридной войны. Ведь у нашего восточного соседа всегда присутствовала мысль о том, что ядерная энергетика — это одна из самых прочных цепей, которой Украина навсегда прикована к российским технологиям и поставке топлива», — заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион в четверг, 9 ноября, на церемонии, посвященной началу строительства.

Технология обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) для обеспечения его хранения в ЦХОЯТ предоставлена американской компанией Holtec International. Строительные работы должны быть завершены в течение 24 месяцев, проектный срок эксплуатации площадки для контейнеров для хранения ОЯТ системы Hi-Storm составляет 100 лет.

По словам Владимира Кистиона, после постройки объекта, с 2020 года, Украина станет энергонезависимой в вопросах обращения с отработавшим ядерным топливом.

Выступая на церемонии, посол США в Украине Мари Йованович сообщила, что с 2005 года Киев потратил около двух миллиардов долларов для вывоза ОЯТ для временного хранения в Россию.

Напомним, в 2016 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о выделении участка под строительство ЦХОЯТ.