Верховный суд Испании арестовал спикера парламента Каталонии 10.11.2017, 10:10

Карме Форкадель

Карме Форкадель может выйти на свободу под залог в 150 тысяч евро.

Верховный суд Испании вечером в четверг, 9 ноября, принял решение о предварительном заключении бывшего председателя каталонского парламента Карме Форкадель с возможностью временного освобождения под залог, сообщает dw.com.

Как позднее сообщили со ссылкой на источники в суде испанское телевидение и новостное агентство Europa Press, чтобы 61-летняя политик вышла на свободу, за нее должны быть внесены 150 тысяч евро.

Форкадель и еще пять бывших депутатов регионального парламента Каталонии в течение дня выступали на слушаниях в суде. Прокуратура потребовала заключить ее и еще трех подсудимых под стражу без возможности освобождения под залог. Всех политиков обвиняют в связи с объявлением каталонским парламентом независимости региона в мятеже, бунте и растрате общественных средств.