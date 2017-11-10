Девять необычных способов сохранить здоровье, польза которых доказана наукой 2 10.11.2017, 10:23

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Трудно поверить в то, что эти методы «творят чудеса».

Медицина и наука предлагают нам все новые и новые способы улучшения самочувствия. И хотя звучат они немного странно, но вполне доказали свою эффективность.

В AdMe.ru решили собрать самые необычные способы поддержания здоровья, которые нам и в голову не могли прийти.

9. Короткий сон после чашечки кофе творит чудеса

Ученые обнаружили, что короткий сон после чашечки кофе благотворно влияет на организм. Участники эксперимента после «кофейного сна» прошли тест на тренажере вождения. В результате они допустили меньше ошибок, чем после того, как просто выпили кофе или немного поспали либо приняли плацебо без кофеина, и чувствовали себя отдохнувшими.

Чтобы достичь подобного эффекта, желательно выпить кофе достаточно быстро. Сразу после этого ложитесь поспать. Не переживайте, если вам не удастся уснуть сразу, достаточно полежать в расслабленном полусонном состоянии. Через 15–20 минут нужно встать, пока вы не успели войти в стадию глубокого сна.

8. Низкокалорийное питание провоцирует больший аппетит

Чрезмерная сосредоточенность на подсчете калорий ведет к отрицательному результату в похудении и поддержании оптимального веса. Когда мы отдаем предпочтение низкокалорийному снеку вместо полноценного приема пищи, это лишь на некоторое время притупляет чувство голода. Но уже совсем скоро мы чувствуем возросшее чувство голода и употребляем большее количество калорий.

7. Вместо антибактериального отдайте предпочтение обычному мылу

На самом деле нет научных подтверждений, что антибактериальное мыло эффективнее обычного мыла и воды. В ряде исследований результаты показали, что триклозан, который активно используется при производстве большинства зубных паст, дезодорантов и жидкого антибактериального мыла, крайне вреден для организма.

Например, его избыток может привести к снижению природного бактерицидного барьера организма, изменить микрофлору кишечника, отрицательно влияет на развитие эмбрионов.

6. При любой возможности работайте стоя

Исследование британских ученых среди водителей автобусов и кондукторов показало, что проводить весь день в водительском кресле гораздо вреднее, чем ходить по салону автобуса. Гиподинамия крайне негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. В организме, страдающем от нехватки движения, кровь вдвое хуже разносит питательные вещества и кислород.

В течение рабочего дня стоит использовать любую возможность размять мышцы, например успеть прогуляться в обеденный перерыв или сделать небольшую зарядку. В последнее время популярностью начинает пользоваться идея работать стоя (standing desk).

5. Ешьте яблочную кожуру

Больше зелени, фруктов и овощей никому не помешает. Но, пожалуй, особо стоит выделить яблоки. В них содержится кверцетин — вещество, обладающее спазмолитическим, противовоспалительным и другими полезными свойствами. Кроме того, оно защищает клетки мозга от повреждения, а значит, препятствует проблемам с обучением.

4. Записи, сделанные от руки, улучшают умственные способности

От руки полезно не только рисовать, но и писать. Результаты исследований Университета штата Индиана доказывают, что написание текста от руки развивает умственные способности: психомоторную координацию, внимание, память и другие. При письме, в отличие от ввода текста с помощью клавиатуры, также активизируются участки мозга, ответственные за чтение.

3. Не чистите зубы в течение часа после приема еды

Многие стоматологи убеждены, что чистка зубов сразу после еды сравнима с попыткой удалить налет наждачной бумагой. Любая еда (особенно цитрусовые, фрукты, содержащие кислоты, а также томаты, спортивные напитки и содовая) делает эмаль наших зубов более чувствительной к внешним воздействиям. Нарушая это правило, мы даем кислотам проникать в глубокие слои зубов. В конце концов это приведет к кариесу. Выйти из ситуации легко, прополоскав рот обычной водой.

2. Избавьтесь от будильника

Из 5 фаз человеческого сна наиболее подходящими для пробуждения являются 1-я, 2-я и 5-я фазы. Подъем в эти периоды помогает человеку почувствовать себя более отдохнувшим. Наоборот, любой резкий звук, который заставляет нас проснуться, прерывает сон и приводит к сильному стрессу организма.

В течение дня человек чувствует повышенную раздражительность, ухудшаются зрение, память и реакция на события. В будущем это может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, неврологические расстройствам и снижение интеллекта. Чтобы обойтись без будильника и опозданий по утрам, стоит приучать себя к определенному режиму. Например, можно ложиться примерно в одно и то же время.

1. Не принимайте чужое мнение слишком близко к сердцу

Результаты исследований ученых доказывают, что люди, которые спокойно относятся к мнению общества, живут дольше. Конечно же, большинству людей все-таки необходима поддержка. Так что стоит окружить себя людьми, которые смогут вас вдохновить и поддержать в поисках истинного пути.