«Если забирают авто на границе, хоть на колени падайте – не поможет» 8 10.11.2017, 10:29

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Минчанин рассказал, как вернул машину после изъятия на границе.

«Возвращался домой из-за границы, и таможенники изъяли автомобиль. Он оказался в розыске Интерпола!». Сайт tut.by

не раз писал о таких случаях. Достаточно вспомнить белоруску на BMW X6. Минчанин Сергей попал в похожую историю, но сумел вернуть свой автомобиль. На это понадобилось почти три месяца разъездов по Польше и России, терпение, нервы и деньги.

Свой Cadillac Escalade Сергей приобрел в России около двух лет назад новым, в автосалоне. Приехал в Минск, поставил на учет и ездил. Несколько раз выезжал в Польшу, возвращался. Но однажды случилось то, о чем меньше всего думал.

«Слезы или дети в салоне не помогут, если ваш автомобиль в базе Интерпола»

— На своем автомобиле я ехал через переход Бобровники. После покупки авто делал это не раз и не два. Но в этот день меня остановили польские пограничники, долго рассматривали что-то в документах. Начали суетиться, смотреть вин-номер автомобиля. Попросили отъехать в сторонку. Подошел поляк и сказал, что у меня проблемы и, наверное, никуда мы дальше не поедем. Причина, в общем, банальна. Машина-«двойник» с таким же вин-номером, стоящая на учете в РФ, оказалась в розыске Интерпола. Сказали ждать следователя, — начинает свою историю Сергей.

Процедура следующая: приезжает следователь и владельца автомобиля задерживают. Потом составляют протокол, где водитель описывает, как и где приобрел автомобиль. Далее осматривают сам автомобиль, составляют акт изъятия.

— В таких ситуациях советую выдохнуть и расслабиться. Если автомобиль числится в базе Интерпола, то у вас его изымут. Ни слезы, ни дети в салоне, ни уговоры не помогут. Этого не избежать, поэтому просто начинайте думать о другом — как вернуться домой и что делать дальше, — делится опытом Сергей.

«Начинать нужно с истока»

Сергей на попутке пересек границу, отправился домой и начал действовать. Еще в Польше следователь подсказал ему, что начинать нужно с истока, то есть ехать к тому, кто инициировал постановку машины в базу Интерпола. С ним и решать вопрос. От сотрудника польского Интерпола Сергей узнал, что машину внесла в базу полиция Саратова.

Чтобы вернуть автомобиль, Сергей принялся изучать, как работает система. Когда машину забирают, она едет в Белосток, а дело ведет местный участок. В случае с Бобровниками это город Грудек. Грудек взаимодействует с отделением Интерпола в Варшаве, Варшава — с Москвой, а уже Московское отделение — с Саратовским.

— Я полетел в Саратов примерно через 4−5 дней после изъятия и первым делом пошел в ГАИ. Там посмеялись, мол, чего ты сюда пришел? Иди в ГУВД, в отдел Интерпола. Я поехал туда. Нашел сотрудника, который заносил вин-номер «двойника» в базу. Он сказал, что уже знает о задержании и даже отправил полякам запрос на проведение экспертизы вин-номера. Процедура эта довольно быстрая. Но чтобы убрать автомобиль-«двойник» из базы Интерпола, мне необходимо обратиться к саратовскому следователю, который вел это дело. Только он может «отозвать» вин-номер из базы.

Сергей отправился в полицейский участок к «своему» следователю. И от него узнал, что в городе действовала какая-то банда, которая ездила на автомобиле-«двойнике». То есть Cadillac был не в угоне, а разыскивался в связи с другими преступлениями. Интересовал полицию не сам автомобиль, а бандиты, которые на нем ездили. Во многом именно это и определило удачный исход истории.

— Еще в Минске я сделал справку из ГАИ, что Cadillac стал на учет в Беларуси через несколько дней после покупки, и взял договор купли-продажи из автосалона. Я показал свои «доказательства». Стало понятно, что ни я, ни мой автомобиль к расследуемому делу отношения не имеем. Следователь принял решение снять автомобиль из розыска. Не знаю, что на это повлияло. Возможно, он понял, что и экспертиза вин-номера тоже подтвердит легальность моего автомобиля, и раз я уже приехал, пошел мне навстречу, — рассказывает Сергей.

После этого разговора Сергей вышел от следователя счастливым: все мытарства ведь закончились, следователь напишет запрос в отделение Интерпола в Варшаве о том, что автомобиль снят с розыска, и вуаля — остается только ждать вызова за автомобилем.

«Поляки никуда не торопятся»

Прошло две недели, но никаких подвижек за это время не произошло. В Грудеке сказали, что никаких документов им не приходило. Владелец еще раз позвонил в Саратов, там подтвердили, что машина снята с розыска. Пришлось ехать в Грудек самому. Там женщина-следователь сообщила, что к ним приходило только письмо о том, чтобы проверить вин-код. И она готова это сделать в течение двух дней.

— Тогда я взял номер дела по моей машине и поехал в Интерпол в Варшаву. Там меня не хотели принимать, но я добился встречи с начальником. Объяснил, что машина точно изъята из базы, следователь в Саратове претензий не имеет. Оказалось, что информация по моему автомобилю у варшавского Интерпола уже была. Сотрудник пообещал все урегулировать, отписать в участок в Грудек, но предупредил, что еще дополнительно пошлет запрос в Москву. Я возвращаюсь в Минск, жду, но документы в Грудек снова не приходят. В общем, эта канитель с документами длилась еще четыре недели, — говорит Сергей.

Наконец пришла долгожданная информация: отделение в Грудеке получило все документы, можно ехать забирать машину. Там Сергею выдали документы на получение, техпаспорт, ключ. Счастливый владелец отправился в Белосток за машиной.

— В общей сложности возврат автомобиля отнял два с половиной месяца, притом что машина была снята с розыска через пять дней после изъятия на границе. Да еще следователь польский сказал, что мы быстро справились. Бывает, все затягивается на год-полтора, — возмущается Сергей.

Как застраховать себя от подобных случаев?

Мы уже писали, что от возникновения подобной ситуации не застрахован ни один владелец автомобиля, при этом не имеет значения, новый это автомобиль или нет, где он приобретен и какова его стоимость. По белорусскому законодательству, пока в РФ не найдут автомобиль-двойник и легальный автомобиль не будет исключен из базы розыска инициатором розыска, снять оригинальное авто с учета будет нельзя, а следовательно, продать тоже. Если при регистрации автомобиля выясняется, что он значится как угнанный, его отправляют на проверку и зарегистрировать его будет невозможно.

Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз при покупке авто не советуют потенциальным автовладельцам «клевать» на бешеные скидки при продаже машины у частных лиц или в салоне. Есть моменты, на которые должен обратить внимание рядовой потребитель при покупке машины. Осмотреть идентификационный номер на кузове автомобиля и обратить внимание на «необычные особенности»: следы ремонта в местах, где находятся идентификационные таблички или нанесен номер на кузове, вздутие краски в зоне нахождения идентификационного номера, отличие краски по тону должны насторожить. Лучшее решение перед покупкой — приехать к экспертам и проверить VIN-номер, показать документы на автомобиль.

«Надейтесь только на себя»

У Сергея есть свои советы тем, кто не хочет лишиться автомобиля на границе. Перед выездом за границу «пробивайте» свой автомобиль по базе, не числится ли за ним в угоне «двойник». Базы есть в интернете, платные и бесплатные. Более того, рассматривается предложение разместить на сайте МВД Беларуси информацию по всем криминальным идентификационным кодам. Сергей говорит, не имеет значения стоимость автомобиля, «скопировать» могут любой.

— На этой машине я уже не выезжаю за границу. В России ее с розыска сняли, но мало ли что-то где-то опять всплывет с «двойником» моей машины, и она снова окажется в розыске по другому делу, — рассказывает Сергей.

Если автомобиль изымают на границе — не сопротивляйтесь, оформляйте все бумаги и начинайте планомерно действовать. Чем быстрее вы начнете — тем лучше. Узнайте в Интерполе, кто и где инициировал постановку автомобиля в базу угнанных, и обращайтесь сразу туда.

— Снять машину из розыска может только тот, кто этот розыск или расследование инициировал. Этот сотрудник отправляет данные в отделение Интерпола. Именно его и надо найти, — делится опытом Сергей.

Если автомобиль-«двойник» застрахован и его ищет страховая компания, то это гораздо хуже. Вин-номер из базы «страховщики» удалять не будут — им надо найти автомобиль.

— Возможно, чисто теоретически, вам удастся договориться со страховой компанией, чтобы она на время изъяла вин-номер из базы угнанных машин, чтобы вы смогли хотя бы вернуть свой автомобиль в Беларусь. Но вообще это не в ее интересах, — предполагает Сергей.

Эксперты советуют не попадаться на удочку мошенников, покупая дорогие автомобили дешевле рыночной стоимости, что в России, что в Беларуси. И перед покупкой обязательно проверять по базе на предмет «двойника» и угона.

— Хороший совет, но он не работает. «Двойник» моей машины стал на регистрацию в России через год после того, как я ее купил. «Срисовать» вин-код могут когда угодно и где угодно — на мойке, на СТО, на улице, если вин-номер расположен, например, за лобовым стеклом. Впрочем, перед покупкой проверять автомобиль все равно надо, — заключает Сергей.