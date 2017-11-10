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Умер сатирик Михаил Задорнов

  • 10.11.2017, 10:45
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Михаил Задорнов

Ему было 69 лет.

Писатель Михаил Задорнов страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. В июне он отказался от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных, пишет lenta.ru.

Начиная с осени 2016 года, Задорнов отменял выступления из-за химиотерапии. В октябре 2016-го у Задорнова случился эпилептический припадок прямо во время творческого вечера на сцене ДК «Меридиан», его увезли на скорой прямо с выступления.


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