От «электриков» до экстрасенсов: Четыре типичных метода «развести» белорусов 8 10.11.2017, 11:15

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Что делать, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Прогресс не стоит на месте, жаль, что справедливо это не только для новых гаджетов и услуг, но и для новых способов нечестно заработать. Естественно, заработать на нас с вами, подловив на доверчивости, экономности и предрассудках.

Чтобы уберечь себя и своих близких от наглого «развода» давайте познакомимся с популярными обманными схемами, которые успешно добрались и до Витебска, пишет vkurier.by.

1.Здравствуйте, мы из Витебскэнерго!

Вам звонят на домашний телефон, представляются сотрудниками Витебскэнерго и предлагают провести проверку в квартире: сделать замеры напряжения, заменить выключатели, провести проверку проводки или правильности работы счетчиков. Вы впускаете в дом незнакомых людей, которые проводят бесплатный осмотр и говорят как все плохо, заключаете договор и платите деньги за услуги. Можно даже со скидкой, если вы пенсионер, можно даже и с небольшим подарком вроде пожарного извещателя. Стоп! Вы уже готовы заплатить втридорога? Именно так закончилась история пожилой пары из Витебска, которая сейчас пытается вернуть свои деньги.

Чтобы не попасться мошенникам: проверьте, правда ли это сотрудники Витебскэнерго. У них должна быть спецодежда и удостоверение, в котором есть номер, фамилия, имя и отчество сотрудника, его структурное подразделение и должность, срок действия документа, фотография и печать филиала. Внимательно читайте договор и хорошо думаете, какую сумму и за какие услуги вы готовы заплатить. Если работа проделана добросовестно, качественно и в сроки, трудно будет доказать, что вас обманули. Кстати, это самый свежий лохотрон на сегодняшний день, а Витебскэнерго даже пришлось написать для жителей Витебска предупреждение.

2. Спасите ваши окна

Вам будут настойчиво названивать, предлагая проверить состояние стеклопакетов. Заранее назначают встречу, но могут заявиться и лично. Окна осматривают бесплатно, находят множество недостатков, которые надо устранить. Хороший способ отдать 500 рублей за обслуживание окон! Можно в рассрочку, все для клиента. Но разве окна — это смысл жизни? Скорее всего, вам просто «пудрят мозги».

Чтобы не попасться мошенникам: если у вас проблемы со стеклопакетами, лучше не пускать к себе в дом незнакомых людей, а воспользоваться услугами фирмы, которая вам их установила. Внимательно читайте договор, вполне может быть, что общая сумма неприятно удивит вас, а отдельным пунктом договора окажется согласие, что сделка не будет для вас кабальной и на невыгодных условиях. Лучше не участвуйте в опросах в оживленных местах, не оставляйте свои контакты и не давайте телефоны своих знакомых и родных. Почему пластиковые окна не портятся так быстро, как нам кажется, читайте здесь.

3. Один фильтр для воды — и вы живете минимум до 100 лет

Навязчивые звонки или просто визит — и вот вас уже почти убедили, что жизнь без хорошего фильтра для воды это не жизнь. А хороший, как известно, стоит как кадиллак. Что поделать, на здоровье не экономят. Вам даже могут показать пару несложных фокусов с электролизом, чтобы убедить, что ваша вода — самая плохая в городе. Вот и в жировке нет графы «питьевая вода», подозрительно?

Чтобы не попасться мошенникам: советы все те же — не пускать в дом «продавцов счастья». Если вам нужен фильтр, вы можете решить это и без посторонней помощи. А, если финансы не поют романсы, не стоит соглашаться и на уникальную посуду в комплекте. Отдавайте себе отчет, что покупаете кастрюлю по цене кухни. Почитайте рассказ бывшего продавца чудо-фильтров и убедитесь, что ваше здоровье их не интересует, только ваши деньги.

4. Не везет? Наверное, порча!

Может быть, к вам подойдут на улице, а может вы сами доверчиво наберете телефон телеэкстрасенса? Но гадалки покинут вас, как только получат деньги. Давайте смотреть правде в глаза: чудо-таблетки не существует, тем более той, что лечит от всех болезней, а чтобы изменить судьбу вам лучше приложить собственные усилия.

Чтобы не попасться мошенникам: если вам приходится влезать в долги, чтобы платить за «астральную чистку», снятие порчи или сеансы экстрасенса — это лохотрон. Скорее всего, вами манипулируют. Если вы решились разорвать порочную связь, но в ответ посыпались угрозы — напишите заявление в милицию, ее сотрудники окажутся сильнее любой темной магии.