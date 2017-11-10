Собраны деньги на памятник Тадеушу Костюшко на родине 10.11.2017, 11:19

Большой вклад в сбор средств внес народный чемпион Виталий Гурков.

Два дня назад не хватало еще 15% от необходимой суммы, что собиралась на платформе «Талака». Но когда тайбоксер Виталий Гурков выставил на аукцион в поддержку кампании по сбору средств свой победный шарф, дело пошло гораздо быстрее, пишет nn.by.

На данный момент собрано 17 505 рублей. Надо отметить, что это гораздо больше, чем планировалось собрать изначально. Во время кампании было решено, что скульптура в полный рост национальному герою Беларуси, Польши и США должна стоять на пьедестале. Это и повлекло увеличение суммы.