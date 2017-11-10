Двоечники в Кремле не поняли простой истины 2 10.11.2017, 11:33

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Слава Рабинович

США плотно занялись путинским режимом в России.

США намерены выделить 4,6 миллиарда долларов на противостояние российской агрессии и 350 млн долларов на военную помощь Украине, в том числе, на летальное оружие. Испугается ли таких действий режим Владимира Путина и как он может отреагировать, "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович:

- Кремль не живет в таких категориях как испуг или не испуг в конвенциальном (обычном) значении этого слова. Дело в том, что Кремль оккупировали бандиты, которые когда-то были гопниками, потом превратились в бандитов, а потом стали ОПГ. И они мыслят в категориях своих собственных понтов, в категории понтов против понтов. Соответственно, выделение этой суммы Сенатом будет расцениваться как понт с той стороны, против которого нужно противопоставить свой собственный понт. Конечно же, за счет налогоплательщиков, за счет обнищания российского народонаселения, что и делается. При этом все замешано на каких-то сумасшедших бреднях.

То, что творится в головах этих людей, можно проследить по таким цепочкам, как назначение главы президентской администрации (администрации Владимира Путина, - "Апостроф") – знаменитого [Антона] Вайно, "изобретателя" "гениального" прибора нооскоп. Это все продолжается бреднями о собирании и краже биоматериалов россиян. Далее это все продолжается тем, что "ручные" агентства типа ВЦИОМа выпускают лжесоцопросы, по которым более 2/3 россиян якобы доверяют полиции. Все это можно упаковать в частые паломничества Путина на знаменитый полуостров в Греции (на Афон, - "Апостроф"). И эта дичайшая смесь какого-то близкого к оккультизму бреда вместе с гопницкими бандитскими понтами является основой для того, что вырабатывается в качестве так называемой политики российского "государства" в абсолютно нелегальном органе с точки зрения государственного управления ветвями власти. Этот орган называется Совет безопасности РФ, в котором председательствует Путин и куда входят другие члены путинской ОПГ, практически все из которых носят погоны КГБ советских времен, а также имели партбилеты членства в КПСС.

Соответственно, с точки зрения национальной безопасности США – это необходимый шаг, а с точки зрения путинской ОПГ это будет использовано в качестве очередной пропагандистской шумихи, распила денег и бредней, которые они будут обсуждать на Совете безопасности РФ.

Я надеюсь, что этот пошлый фарс, который мы наблюдаем уже много лет, закончится примерно так же, как тот фарс, который закончился в 1991 году.

Стоит отметить, что США не боятся России с точки зрения безопасности. Но США обязаны оградить американскую демократическую систему от опасности, которая исходит от путинской ОПГ. Я имею в виду попытки вмешиваться в важнейшие институты американской демократии, в том числе, в процесс выборов. Соответственно, США делают то, что считают нужным.

Я до сих пор не перестаю удивляться, как эти двоечники из Кремля не поняли простой истины. Если они хотели построить клептократическое государство, которое в результате построили, то единственный способ, при котором они могли бы оставаться у власти бесконечно долго – если бы они "легли" под США, примерно, как Саудовская Аравия, и стали бы практически самым верным союзником США в евразийском регионе.

Ведь Саудовская Аравия до сих пор считается важнейшим стратегическим, торговым, финансовым и военным союзником США. Но разве Саудовская Аравия является эталоном демократии?

Соответственно, путинская ОПГ совершила ряд чудовищных ошибок. Или даже, слава Богу. Потому что, если бы они повели Россию по пути Саудовской Аравии на благо себе и во вред стране, то они могли бы продержаться в Кремле куда большее количество времени. А сейчас я не вижу, как в этой ситуации власть продержится слишком долго, поэтому их век будет короче.