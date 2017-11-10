«Эвакуировать нельзя оставить»: Как расставляют запятые сотрудники ГАИ и водители? 3 10.11.2017, 11:46

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Брестчанка столкнулась со сплошными «действиями по инструкции» гаишников.

Закон не знает снисходительности. А можно ли рассчитывать на человеческое отношение блюстителей этого самого закона? Вера Сутько уверяет, что нет. А вот со сплошными «действиями по инструкции» ей довелось столкнуться буквально этим летом. Поиски понимания и вовсе затянулись до осени – а оно в высоких кабинетах так и не нашлось, пишет vb.by.

В июле к Вере Николаевне из Испании приехала погостить дочь Татьяна с тремя маленькими внуками – четырех с половиной и двух лет, а также самым младшим 4-месячным Карлосом. Татьяне нужно было открыть белорусский мобильный номер, а заодно починить разбитый в дороге смартфон. Дочь уговорила маму поехать вместе с ней в город. Женщины загрузили в «Ауди» три детских кресла, сели сами и отправились в район центрального рынка. Машину оставили у пересечения улиц Куйбышева и Мицкевича, после чего, взяв детишек с собой, пошли в расположенные неподалеку сервисный центр и центр мобильного оператора. Что было дальше, вспоминает Вера Сутько.

– Мы пробыли в сервисном центре недолго. Мастер успел только осмотреть телефон дочери и начал подбирать по интернету запчасти. И тут на моем мобильном раздался звонок: «Вера Николаевна, ваша «Ауди» находится на стоянке по адресу ул. Фомина, 4». Я сначала подумала, что это розыгрыш. Оставила дочь в центре, а сама побежала на перекресток. Машины не было – ее эвакуировали сотрудники ГАИ. Меня аж затрясло: что теперь делать-то? Ведь в машине остались практически все вещи, в том числе – детские: молоко, памперсы и прочее. Куда бежать, кому звонить? – эмоционально вспоминает Вера Николаевна.

СКОЛЬКО БЫЛО МЕТРОВ?

Женщина бросилась на ту самую Фомина, 4, где действительно обнаружила свою «Ауди», отбуксированную трактором. Сотрудник ГАИ, отвечавший за эвакуацию, пояснил, что Вера Николаевна нарушила правила парковки и оставила «Ауди» ближе 15 метров к пешеходному переходу. Эту же причину он указал и в административном протоколе. Женщина, будучи без очков, подписывать бумагу отказалась, поскольку на тот момент даже не была уверена в том, что нарушила ПДД.

– У меня водительский стаж – более 20 лет, – рассказывает она. – И когда я сдавала на права, нормой считалась парковка не ближе пяти метров до перехода. В Испании, где машину водит дочь, и сейчас такие нормы. Поэтому мы даже как-то и не вспомнили про этот пункт. Конечно, незнание от ответственности не освобождает. Но мы и так стали дальше десяти метров, с запасом. А вот сколько именно там было – 10, 12, 15 метров – разве кто-то считал? Сотрудник ГАИ тоже не предъявил нам никаких доказательств: ни фотографий, ни замеров – ничего. Конечно, я не стала подписывать протокол. Позже, когда подъехали дети, я с ним ознакомилась и написала «Не согласна».

Бумажная волокита затягивалась, а в городе с тремя маленькими внуками Веру Николаевну ждала Татьяна. Стояла жара, детей усадить было некуда, все их вещи остались в эвакуированной «Ауди». Выручил брат Татьяны – приехал, забрал и отвез вместе с племянниками на ул. Фомина, где вся семья пыталась узнать: зачем же было эвакуировать автомобиль, когда можно было просто позвонить владелице и составить административный протокол на месте?

ЗАКОН БУМАЖНЫЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Штраф в 42 рубля Вера Николаевна уплатила. Говорит, что само нарушение не оспаривает – возможно, действительно припарковалась ближе, чем то разрешено правилами. Но человеческий фактор сыграл гораздо больше.

– Я наткнулась на стену, – рассказывает Вера Сутько. – Ведь инспектор ГАИ видел, что в машине три детских кресла, лежат все вещи. Когда я спросила у него, почему он так поступил, сотрудник цинично ответил, что «мы могли их (кресла. – Авт.) поставить просто так». У меня подобное отношение в голове не укладывается. Как можно было забрать машину, не поставив в известность владельца? Говорит, вы нарушили. Да, нарушила. И заплатила штраф. Но тот же протокол можно было составить и на месте, не оставляя трех маленьких детей на солнцепеке. Мы вроде как стремимся к европейскому мышлению, но дочь сказала, что в Европе полицейские так никогда не поступают. Всегда первым делом находят владельца. Мы были в двух шагах, на машине был мобильный номер написан. Неужели сложно поступить по-человечески?

С этим вопросом Вера Николаевна и пошла по инстанциям. Сначала в ГАИ, затем – в УВД Брестского облисполкома. Говорит, хотела не добиться отмены штрафа, а хотя бы услышать слова понимания, человеческого отношения к обычным людям. Увы, и в ответе из Госавтоинспекции за подписью замначальника ГАИ Владислава Краца, и в бумаге из УВД, подписанной врио замначальника Виктором Мельниковым, лишь сухое пояснение – «сотрудник действовал по инструкции, никаких нарушений не выявлено».

Личный прием у руководителя УВД Александра Астрейко тоже не принес понимания. Повторный ответ управления носил категоричное пояснение: «Наличие детских удерживающих устройств, находящихся в салоне, не является основанием для запрета его эвакуации». Видимо, считает Вера Сутько, не являлись они и сигналом задуматься.

УВЕДОМИТЬ (,) НЕЛЬЗЯ (,) ЭВАКУИРОВАТЬ

Пожалуй, ключевой вопрос всей истории – должны сотрудники ГАИ уведомить владелицу транспортного средства об эвакуации заранее или нет? Можно ли было решить вопрос со штрафом на месте, не заставляя мать с тремя детьми ожидать развязки истории на палящем солнце? Оказывается, несмотря на всю алогичность ситуации, этот момент прописан довольно четко в той самой инструкции.

– Есть постановление cовета министров № 986 от 17 октября 2014 года. А в нем – «инструкция о порядке принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства…» Согласно ей, сотрудник ГАИ поставил в известность оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел, что машина будет эвакуирована. А из ОДС уже должны связаться с владельцем. Ждать хозяйку у машины инспектор ГАИ не обязан. Да и заявления женщины о том, что они пробыли в сервисном центре всего несколько минут, когда им позвонили и сообщили об эвакуации, не выдерживают критики. Этот процесс в минуты не укладывается. Чтобы эвакуировать машину путем полной погрузки, нужно не менее часа. Частичной погрузкой – около получаса. Плюс путь до стоянки: трактор-буксир по городу едет медленно. Так что времени между приездом гражданки и эвакуацией машины прошло явно больше. Конечно, история с тремя детьми, оставленными в центре, по-человечески выглядит не очень хорошо. Но ведь, если бы люди соблюдали правила и парковались где следует, этой ситуации не случилось бы вовсе, – комментирует начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Наталья Сахарчук.

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

По закону – все правильно. Если уж и сама Вера Сутько не опровергает нарушение ПДД, было бы глупо доказывать, что штрафуют почем зря. Но ведь и момент с эвакуацией автомобилей с брестских улиц вызывает много вопросов. Почему у одних забирают, у других – нет? Почему иногда владелец находится за десять минут, а иногда узнает обо всем постфактум? И как, наконец, в контекст подобной истории впишутся заявления ГАИ о применении в Бресте камер автоматической фиксации нарушения парковки? Ведь на том же переходе беспристрастная камера обязательно заприметит нарушителя. Но, выписав электронными мозгами штраф, не сделает ничего, чтобы проезд обезопасить. С той же долей успеха и в злополучную «Ауди» можно было подложить штрафную квитанцию под дворники. Эвакуировать всех у ГАИ не хватит ни ресурсов, ни времени, но какую-то системность в том же центре наладить нетрудно.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вера Николаевна Сутько напоследок припоминает случай из начала ее водительской практики. «Когда дети были маленькими, мы выезжали с дивинского направления в Кобринском районе на трассу М-1. По пути туда никаких ремонтных работ не видели, а на обратном внезапно оказалось, что часть дороги, куда мы съезжали, перекрыта. Мне наперерез тут же бросился инспектор ГАИ. Куда, говорит, едете, там же «кирпич» поставили. Я стала объяснять, что еще утром здесь не было никаких ограничений. Он посмотрел на меня, уставшую после работы, на маленьких детей, спящих сзади, и просто посоветовал быть внимательнее, отпустил без всяких штрафов. Вот это и было человеческое отношение. Жаль, что сегодня об этом забыли».